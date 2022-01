Limuzyna z Kaczyńskim pędziła przez Żoliborz łamiąc przepisy. Prezes PiS śpieszył się na mszę

Samochód z Jarosławem Kaczyńskim stycznia przed południem pędził przez Żoliborz 1 łamiąc ograniczenie prędkości. Prezes PiS śpieszył się na mszę do kościoła im. św Bennona - informuje “Super Express”.

“Widzieliśmy, jak jeszcze na Żoliborzu limuzyna z prezesem gnała jednopasmówką 80 km/h, nie zważając na pas dla rowerów i liczne przejścia dla pieszych” - relacjonują dziennikarze “SE”.

"Super Express": Kolumna z Kaczyńskim pędziła przez Żoliborz łamiąc przepisy

Według relacji zamieszczonej w “Super Expressie” kierowcy kolumny nie zatrzymali się przez znakiem “stop” na rogu ul. Zajączka i Mickiewicza. Kierowca drugiego samochodu zignorował czerwone światło na skrzyżowaniu Sanguszki i Zakroczymskiej.

Prezes PiS zdążył na mszę. W drodze powrotnej kierowcy znów łamali przepisy. Samochody pędziły z prędkością 80 km/h w strefie, w której ograniczenie wynosi 50 km/h. Tabloid wyliczył, że według nowych stawek mandatów, które obowiązują od stycznia, taki rajd powinien kosztować 1100 złotych i 10 punktów karnych.

Jeszcze przed zmianą przepisów, za wykroczenia drogowe został ukarany Donald Tusk. Szef PO stracił prawo jazdy za to, że jechał 107 km/h w terenie zabudowanym w Wiśniewie na Pomorzu.

Dotychczas najwyższy mandat za wykroczenia drogowe wynosił zaledwie 500 złotych. Taryfikator mandatów nie był zmieniany od 1997 roku. Kampanię na rzecz wyższych kar prowadzili m.in. aktywiści miejscy ze stowarzyszenia “Miasto Jest Nasze”. Pod koniec 2021 roku rząd uchwalił nowe prawo. Obecnie za przekroczenie prędkości do 30 km/h można otrzymać mandat do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h kara to co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

RadioZET.pl/"Super Express"