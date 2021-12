Łukasz Mejza przerywa milczenie. W sieci zawrzało: "kompromitacja", "bezwstyd"

Mamy do czynienia z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Ten atak jest wymierzony we mnie - mówił na konferencji prasowej Łukasz Mejza, odnosząc się do artykułu Wirtualnej Polski o działaniach założonej przez niego firmy. Na Twitterze zawrzało. "Ale to jest kompromitacja", "Bezwstyd", "Wysoka samoocena jest najważniejsza", "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"- zareagowali na wystąpienie wiceministra sportu politycy.