Przyszłość wiceministra Mejzy przesądzona? "On i tak nie jest już w rządzie"

Sprawa Łukasza Mejzy, którego firma proponowała ciężko chorym leczenie niesprawdzonymi metodami (wraz z wyjazdami do USA, czy Meksyku) zbulwersowała opinię publiczną. Powołany na urząd wiceministra sportu Mejza odpierał ataki na słynnej konferencji prasowej, jednak nie pozwolił na zadawanie pytań.

W ostatnich dniach znów zrobiło się głośno o Mejzie – posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic przekazała na konferencji w środę, że wiceminister zagroził pozwem rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi, które ujawniły praktyki jego firmy. Miały do nich trafić pisma przedprocesowe od obecnego wiceministra sportu.

Przyszłość wiceministra Mejzy przesądzona? "Nie jest już w rządzie"

Dziennikarze zapytali o przyszłość Mejzy w rządzie szefa klubu PiS w Sejmie, wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Polityk był mocno oszczędny w słowach. – Źle (to) komentuję. Mejza z pewnością nie będzie już w rządzie – mówił dziennikarzom wicemarszałek.

Dopytywany "na co jeszcze czekacie" odpowiedział: "Na nic, on już i tak nie jest w rządzie". Na uwagę dziennikarzy, że Mejza nadal jest w rządzie, a obecnie przebywa na urlopie, Terlecki odpowiedział: "No to po urlopie".

Niedawno Mejza poinformował, że zawiesza swój udział w pracach resortu sportu, wystąpił też o urlop od wykonywania obowiązków poselskich, który kończy się 24 grudnia. Mimo to Mejza uczestniczył w grudniowym posiedzeniu Sejmu, popierając odrzucenie senackiego weta ws. lex TVN. Pytany wcześniej o przyszłości Mejzy premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że decyzje personalne zapadną do końca roku.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski