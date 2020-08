Rząd opóźnił zamknięcie granic z powodu urlopu Szumowskiego na rajskiej wyspie?

Łukasz Szumowski spędza wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Media obiegła fotografia byłego ministra zdrowia z Fuerteventury. Od środy w Polsce miały obowiązywać obostrzenia dotyczące zakazów lotów do 63 krajów. Jednak będą one wprowadzone 1 września. Internauci sugerują, że może mieć to związek z pobytem Szumowskiego na wakacjach za granicą.