Łukasz Szumowski poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że podaje się do dymisji. Minister zdrowia zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi.

Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu [...], chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów

- mówił Szumowski na konferencji.

Kto zostanie nowym ministrem zdrowia?

Premier Mateusz Morawiecki, dziękując za współpracę szefowi resortu zdrowia, poinformował, że decyzja o tym, kto zostanie nowym ministrem zdrowia, zapadnie do końca tygodnia.

W ciągu najbliższych paru dni przedstawię nazwisko jego następcy. To również kwestia, która podlega ustaleniom politycznym i na poziomie politycznym ona zostanie zatwierdzona wraz ze mną i przedstawimy to nazwisko do końca tygodnia

- zapewnił premier.

Premier Morawiecki poinformował, że Szumowski o swoich planach informował go już pod koniec ubiegłego roku. - Pan minister wspominał mi o swoich planach pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku umówiliśmy się, że do wiosny skończy pewien etap informatyzacji, usprawnienia sieci szpitali, także procesu refundacyjnego w obszarze lekowym i szpitalnictwa, a także usprawnienia pracy Narodowego Funduszu Zdrowia. To się stało, ale jednocześnie wybuchła epidemia i pan profesor Szumowski podjął decyzję o dłuższym pozostaniu do czasu uspokojenia sytuacji w tym trudnym czasie - podkreślał szef rządu.

Dymisje w ministerstwie zdrowia

W poniedziałek o swoim odejściu z resortu poinformował w mediach społecznościowych wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. "Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową, miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono" – napisał.

