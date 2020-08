Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Minister zdrowia poinformował o swojej decyzji na konferencji prasowej. Szumowski dodał, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.

"Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów" – mówił Szumowski na briefingu.

Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Minister odchodzi z rządu

Minister zdrowia Łukasz Szumowski już od dłuższego czasu zamierzał złożyć dymisję; tłumaczył to względami osobistymi i tym, że pełnienie tej funkcji kosztowało go dużo zdrowia - dowiedziała się PAP w źródłach rządowych.

Wczoraj z funkcji wiceministra zdrowia zrezygnował Janusz Cieszyński, zastępca Szumowskiego, który podpisywał m.in. umowy dotyczące zakupu respiratorów na początku pandemii koronawirusa. "Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono" – napisał na Twitterze.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że na COVID-19 zmarło kolejnych 11 osób, potwierdzono 597 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. małopolskim i śląskim – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 57 876, a zgonów do 1896.

RadioZET.pl