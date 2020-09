Łukasz Szumowski wrócił z wakacji na Wyspach Kanaryjskich i szykuje się do powrotu do pracy - informuje "Super Express". Były minister zdrowia wraca do zawodu lekarza. Jak podkreśla gazeta, w Instytucie Kardiologii w Aninie Szumowski zrobi nawet trzykrotnie więcej niż w rządzie.

Łukasz Szumowski ostatnie tygodnie spędzał na hiszpańskiej Fuerteventurze. "Super Express" informował, że były minister zdrowia m.in. pływał tam jachtem biznesmena i konsula honorowego Islandii, Bogusława Szemiotha.

– Wakacje się udały, spędziliśmy ponad 100 godz., żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz. Na wysepkę. Z tego co wiem, to chyba nie było tam ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie – mówił w rozmowie z "SE".

Łukasz Szumowski wrócił z wakacji. "Będę pracował w klinice jako lekarz"

18 sierpnia polityk podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia. Podkreślał wówczas, że pozostaje posłem, ale chce też wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza.

Wiadomo już, że Łukasz Szumowski wróci do pracy w Instytucie Kardiologii w Aninie, z którym związany był od 1998 roku. – Będę pracował normalnie u siebie w instytucie, w klinice jako lekarz – przyznaje.

"Super Express" zwraca uwagę, że jako lekarz Szumowski zarobił nawet trzy razy więcej niż jako minister zdrowia. – Nie ma co ukrywać, że to, co zarabiałem przed wejściem do rządu, to była kwota większa niż w Ministerstwie Zdrowia, to jest 20-30 tys. zł – mówił Szumowski w jednym z wywiadów. Jako minister zdrowia mógł liczyć na pensję w wysokości ok. 10 tys. zł.

Biznesowe powiązania braci Szumowskich. Afera związana z zakupem respiratorów

Na początku czerwca "Gazeta Wyborcza" napisała, że "należąca do handlarza bronią spółka E&K, od której Ministerstwo Zdrowia kupiło 1,2 tys. respiratorów za 200 mln zł, nie dostarczyła jeszcze ani jednego aparatu". Według "GW" MZ kupiło respiratory od E&K po wyjątkowo wysokich cenach – za 1,2 tys. aparatów zapłaciło 44,5 mln euro, czyli ok. 200 mln zł. To średnio 165 tys. zł za sztukę, podczas gdy np. wysokiej klasy respirator firmy Draeger kosztuje 70-90 tys. zł. Cena respiratorów z dodatkowymi opcjami i oprzyrządowaniem to 110-120 tys. zł. Dostawy miały się zacząć w kwietniu i zakończyć w czerwcu.

Resort zdrowia na początku lipca informował, że łącznie planuje odebrać od dostawcy 200 respiratorów. W związku z niedotrzymaniem przez niego terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju, resort odstąpił od umowy i otrzymał zwrot przedpłaconych pieniędzy w kwocie ponad 14 mln euro. Na firmę nałożono też kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Z kolei w maju "GW" w artykule "Biznesowa ośmiornica braci Szumowskich" napisała, że Łukasz i Marcin Szumowscy "stworzyli sieć powiązań", a spółka OncoArendi, której prezesem jest od początku Marcin Szumowski, a udziały - poprzez inne firmy - ma żona Łukasza Szumowskiego, dostała ok. 300 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które podlega ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego. Łukasz Szumowski był wiceszefem MNiSW od końca 2016 do początku 2018 roku, kiedy stanął na czele resortu zdrowia.

Według ustaleń gazety, zanim Łukasz Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch z wielu spółek, których założycielem był jego starszy brat - Marcin Szumowski. Chodzi o firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna. Spółka Szumowski Investments jest jednym z udziałowców OncoArendi Therapeutics.

