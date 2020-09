Były poseł PiS usunięty z nowej funkcji. Był prezesem przez tydzień

Łukasz Zbonikowski został dziś odwołany przez radę nadzorczą - przekazała portalowi tvn24.pl rzecznik Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ilona Kachniarz. Przypomnijmy, że były poseł PiS został powołany na prezesa Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie pod koniec sierpnia. Spółka podlega Polskiej Grupie Zbrojeniowej nadzorowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Spółka jak dotąd nie podała powodów odwołania prezesa. Z informacji, do jakich dotarł "Super Express" wynika natomiast, że na tę decyzję miał wpływ prezes PiS Jarosław Kaczyński, który domagał się tego od szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, Jacka Sasina.

Łukasz Zbonikowski - skąd tyle kontrowersji?

Powołanie Zbonikowskiego na to stanowisko wywołało lawinę komentarzy, zwłaszcza że zbiegło się w czasie z całą serią zarzutów o nepotyzm w PiS. Z informacji tvn24.pl wynika, że w najbliższym czasie stanowisko w państwowej spółce PKP Cargo może stracić też Antoni Duda.

Ale o Zbonikowskim głośno było też z innego powodu. W 2015 władze PiS zawiesiły go w prawach członka partii i wycofały rekomendację dla jego kandydatury w wyborach do Sejmu w 2015 roku. Wszystko działo się po doniesieniu do prokuratury dotyczącym stosowania przemocy domowej wobec żony. Proces karny rozpoczął się latem 2017 roku. W styczniu 2018 Sąd Rejonowy w Chełmnie uniewinnił go od jednego z czynów, a w drugim przypadku uznał, że polityk dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej żony poprzez szarpanie i warunkowo umorzył postępowanie. Potem Sąd Okręgowy w Toruniu w postępowaniu odwoławczym zmienił ten wyrok, uznając, że oba czyny cechują się znikomą społeczną szkodliwością i postępowanie w sprawie prawomocnie umorzył.

Dalej, w 2019 roku Zbonikowski został usunięty z PiS za zgłoszenie konkurencyjnego wobec partii Kaczyńskiego komitetu w wyborach parlamentarnych. Później ubiegał się jeszcze o mandat senatora - bez powodzenia.

RadioZET.pl/TVN24/Super Express