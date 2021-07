Polska kupi 250 najnowocześniejszych czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3 – poinformował MON. Całość zamówienia to koszt 23 mld 300 mln zł. Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński zapowiedział, że pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w 2022 roku. – My stosujemy zasadę, że kto chce pokoju, ten musi szykować się do wojny. Otóż chcemy pokoju, ale w razie nieszczęścia nasza obrona będzie mocniejsza – dodał wicepremier.

M1A2 ABRAMS w wersji SEPv3 to najnowszy zakup polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zamówi 250 amerykańskich czołgów tego typu. - Pierwsze dostawy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, już w przyszłym roku - zapowiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Wesołej w Pierwszej Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

Kaczyński podkreślił, że chodzi o najnowszą wersję czołgów, "wersję, która wchodzi dopiero, jak to się mówi, na uzbrojenie armii amerykańskiej". – To są czołgi supernowoczesne, które są w stanie dokonywać różnego rodzaju manewrów, a także prowadzić walkę, w tym prowadzić ogień, z ogromną precyzją, ogromną skutecznością. To jest, można powiedzieć, nowa jakoś jeśli chodzi o uzbrojenie wojsk lądowych – powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że "tych czołgów będzie na tyle dużo, że będzie można stworzyć z tego przynajmniej cztery bataliony czołgów, czyli więcej niż to, co jest potrzebne dla powołania brygady czołgów". - A więc poważna siła po tej stronie Wisły - ocenił. – My stosujemy zasadę, że kto chce pokoju, ten musi szykować się do wojny. Otóż chcemy pokoju, ale w razie nieszczęścia nasza obrona będzie mocniejsza – dodał wicepremier.

fot. PAP/Mateusz Marek

– Zamawiamy najnowocześniejsze czołgi w wersji najlepiej wyposażonej, czołgi sprawdzone w boju, czołgi, które zostały skonstruowane jako przeciwwaga do najnowocześniejszych czołgów rosyjskich T-14 Armata. Wojsko polskie będzie wyposażone w te czołgi już od przyszłego roku. A więc bardzo szybko wzmacniamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej - zapewnił szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister podkreślił, że to "odpowiedź na wyzwania, z jakimi mierzymy się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe, a naszym zadaniem jest odstraszenie potencjalnego agresora". - Wszyscy wiemy, gdzie ten agresor leży i jakie zagrożenia potencjalnie są możliwe. A więc jest to szybka, zdecydowana odpowiedź na te zagrożenia - wskazał Błaszczak.

Szef MON poinformował również, że oprócz czołgów w zamówieniu są wymienione także wozy dowodzenia, wozy wsparcia technicznego, wozy ewakuacji medycznej, cały pakiet logistyczny związany z wyposażeniem, a także symulatory i pakiet szkoleniowy. Przekazał, że program rządowy opiewa na kwotę 23 mld 300 mln zł. - Zasadniczą cenę stanowią oczywiście czołgi, ale oprócz tego, program również zawiera pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy, również pieniądze, które przeznaczymy na rozbudowę infrastruktury - wyliczał Błaszczak. Dodał, że czołgi Abrams będą dyslokowane na wschodzie naszego kraju, w 18. Dywizji. - A także - co niezwykle istotne - pieniądze, które przeznaczamy na kupienie amunicji. I to nie w symbolicznych, śladowych ilościach, tylko w takich ilościach, które realnie będą odstraszały ewentualnego agresora - stwierdził szef MON.

Według branżowego portalu defence24.pl z oceną zakupu nowych czołgów trzeba poczekać, aż poznamy szczegóły kontraktu. Portal w swej analizie zwraca uwagę, że Abrams SEPv3 to najnowsza wersja czołgu. Wzmocniono w nim osłonę pancerną, zmodernizowano systemy elektroniczne, czołg zyskał też nowy system generowania energii, co pozwala na łatwe instalowanie przyszłych usprawnień. „Jest to o tyle ważne, że systemy takie jak środki łączności czy zarządzania walką z pewnością będą zmieniać się w cyklu życia czołgu, a dzięki nowej architekturze zmiany tych rozwiązań nie będą oznaczały kosztownej ingerencji w same czołgi” - podkreśla defence24.pl. Abrams w wersji SEPv3 jest też wyposażony m.in. w nowe systemy diagnostyczne, pomocniczą jednostkę napędową znajdującą się pod pancerzem i system Ammunition Data Link, który pozwala na łączenie systemu kierowania ogniem czołgów z nowymi typami amunicji.

