MSZ odradza podróże na Ukrainę. Ważne wytyczne dla Polaków w tym państwie

MSZ zaleca, by podróżni z Polski nie wyjeżdżali na Ukrainę, jeśli ich wyjazd do tego państwa nie jest koniecznością.

Ministerstwo zachęca też do zapoznania się z aktualizacją ostrzeżenia dla podróżujących. Wytyczne MSZ związane są z eskalacją napięcia między Rosją a Ukrainą, wspieraną przez państwa UE, USA i Wielką Brytanie. Przywódcy państw mówią o ryzyku otwartej wojny, czego może dowodzić nadzwyczajna mobilizacja sił Rosji i Białorusi przy granicy z Ukrainą.

MSZ odradza podróże na Ukrainę. Wytyczne dla Polaków w tym państwie

Polskie MSZ podkreśla, że przebywający na Ukrainie Polacy powinni bezwzględnie: "zarejestrować się w systemie Odyseusz, na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, przygotować się na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca pobytu oraz przygotować i mieć pod ręką najważniejsze dokumenty własne i członków rodziny (paszport, dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, a także paszport covidowy i wynik testu po polsku lub angielsku)".

Resort radzi także zaopatrzyć się w gotówkę niezbędną do zabezpieczenia podstawowych potrzeb w razie konieczności nagłego wyjazdu. Absolutnie odradza kierowanie się do ukraińskich regionów zajętych przez prorosyjskich separatystów w 2014 roku - części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk i na Półwysep Krymski.

Po ostrzeżeniach rządu Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji, m.in. USA, Wielka Brytania, Dania, Łotwa, Litwa, Estonia i Niemcy wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy.

W piątek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że istnieje znaczące ryzyko, że do ataku na Ukrainę dojdzie jeszcze przed końcem igrzysk olimpijskich w Pekinie 20 lutego. Sullivan podkreślił, że amerykański wywiad nie ma informacji na temat tego, czy rosyjski prezydent Władimir Putin podjął już decyzję o wznowieniu agresji przeciwko Ukrainie. Dodał jednak, że ryzyko inwazji rośnie wraz z napływem kolejnych sił u granic Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek