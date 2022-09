"Macierewicz grzebał w zwłokach, żeby uwiarygodnić swoją tezę o zamachu"

- Macierewicz to jest ten człowiek, który grzebał w ludzkich grobach. To człowiek, który wbrew woli rodzin ofiar katastrofy smoleńskich, grzebał w zwłokach. Po co? Po to, żeby uwiarygodnić swoją tezę o zamachu - mówiła w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Goście programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o ostatnim reportażu TVN24 poświęconym manipulacjom wokół raportu podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Zgodnie z ustaleniami TVN24, w raporcie wybiórczo wykorzystywano ustalenia ośrodków badawczych, a część ekspertów nie zgadzała się na forsowane przez Macierewicza tezy o wybuchu w samolocie.

- Eksperci, którzy odeszli z podkomisji Macierewicza, zrobili to, ponieważ ich wnioski, badania, zostały zmanipulowane. To pada w reportażu TVN24. Osoby, które zaprosił do zespołu Antoni Macierewicz, mówią, że on kłamał, oszukiwał i manipulował - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

"Macierewicz, wbrew woli rodzin, grzebał w zwłokach"

- Macierewicz to jest człowiek, który wbrew woli rodzin ofiar katastrofy smoleńskich, grzebał w zwłokach. Po co? Po to, żeby uwiarygodnić swoją tezę o zamachu. Macierewicz to również ta osoba, która zrujnowała MON. On jest po prostu kłamcą smoleńskim. Powinien stanąć przed sądem i odpowiedzieć za defraudację dokumentów, manipulację informacjami i za to, że sprzeniewierzył 30 mln zł (red. koszt funkcjonowania podkomisji smoleńskiej) - kontynuowała posłanka.

Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że zasadniczym celem podkomisji Macierewicza było uwiarygodnienie teorii o zamachu w Smoleńsku. - Było bardzo dużo czasu i pieniędzy, a Macierewicz dobierał ekspertów, jakich chciał. Wybierał instytucje zagraniczne, jakie chciał. I żadne nie potwierdziły tego, że to był zamach - wyliczała.

- Macierewicz sam powiedział dziennikarzom, że wybrał to, co było mu potrzebne. To, co spinało mu tezę o zamachu. To jest obrzydliwe kłamstwo! [...] Stworzono taką narrację, bo było to potrzebne politycznie. Macierewicz musi za to odpowiedzieć. Taka sprawa nie może zostać zapomniana, bez żadnych konsekwencji - stwierdziła posłanka KO.

Karski z PiS: ukształtował się pewien front obrony Putina

- Używacie w sposób socjotechniczny mocnych słów, które mają przykryć, że badania podkomisji pana Macierewicza, udowodniły, iż katastrofa nie wyglądała tak, jak opisano to w raporcie Millera i Anodiny - przekonywał europoseł Karol Karski z PiS.

Co rządy PiS zrobiły, aby na gruncie międzynarodowym ścigać Rosję i Putina, którzy mieli stać za zamachem? - Na każde działania jest odpowiedni moment. W tym przypadku to się bardzo przeciągnęło ze względu na oddanie prowadzenia postępowania stronie rosyjskiej przez rząd Donalda Tuska.

Konrad Berkowicz z Konfederacji stwierdził z kolei, że wszystko wskazuje na to, że katastrofa w Smoleńsku była konsekwencją różnorakich zaniedbań. - To jest oczywiste, że obóz Zjednoczonej Prawicy i podkomisja Macierewicza podawały kolejne sprzeczne ze sobą teorie. Jedynym wspólnym mianownikiem tych teorii było to, żeby zrealizować agendę propagandową, że rząd PiS i prezydent Lech Kaczyński byli męczennikami, którzy tak dbali o interesy Polski i zagrażali Rosji, że postanowiono coś takiego zrobić. To obrzydliwa propaganda - mówił.

- W Polsce wycofuje się stare samoloty, dopiero po tym, jak zginęło kilku pilotów, i to całkiem niedawno. Bo okazuje się, że części zamienne do tych samolotów były robione w warsztacie na tokarce i to nie działało. I też te rzeczy, które wynikają z raportów wskazują, że mogło dojść do różnych zaniedbań, bo u nas taka bylejakość panuje - dodał poseł Konfederacji.

- Widzę, że się ukształtował pewien front obrony Putina - odparł Karol Karski z PiS, reagując na słowa posła Konfederacji.

RadioZET.pl