"O wiele lat za późno", "prezydent powinien się wstydzić". Spór w Radiu ZET o order dla Macierewicza

Prędzej czy później, tak jak teczka katyńska trafiła do Polski w latach 90., [...] tak prędzej czy później, jak Rosja osłabnie, zmieni się władza, trafi do Polski teczka pod tytułem „Smoleńsk”. Ci, którzy uważają, że to był zwykły wypadek, będą bardzo zdziwieni - powiedział w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET Jarosław Sellin z PiS. To komentarz do kontrowersyjnego przyznania Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi i raportu podkomisji smoleńskiej.