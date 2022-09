Antoni Macierewicz zagotował się w Sejmie, gdy dziennikarze dopytywali go o szczegóły informacji z amerykańskiego instytutu NIAR, które nie pasują do tezy o zamachu w Smoleńsku i których nie opublikowano w końcowym raporcie podkomisji. - To kłamstwo. Niczym nie manipulowaliśmy - odpierał zarzuty Macierewicz. Nie odpowiedział, ile kosztował polskiego podatnika kolejny raport w USA.

Antoni Macierewicz odniósł się do materiału amerykańskiego NIAR (National Institute for Aviation Research, przyp.), do którego przewodniczący podkomisji smoleńskiej zwrócił się ws. wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej.

- Z raportu ewidentnie wynika, że manipulował pan materiałem [z USA, przyp.] – dociekała dziennikarka „Gazety Wyborczej” Justyna Dobrosz-Oracz. W poniedziałek 12 września kulisy raportu NIAR, niepotwierdzającego tezy Macierewicza o zamachu w Smoleńsku, ujawnił TVN24. Te fakty zostały zupełnie pominięte w raporcie podkomisji smoleńskiej, której Macierewicz przewodniczy.

Macierewicz zagotował się w Sejmie. "Niczym nie manipulowaliśmy"

- To kłamstwo. Niczym nie manipulowaliśmy. Wszystko dokładnie odtworzyliśmy, tak jak zostało to umówione z NIAR – odpierał zarzuty Macierewicz.

Dziennikarka dopytywała dalej, za co więc przewodniczący podkomisji smoleńskiej zapłacił Amerykanom. Wspomniała, że raport z USA "jest wbrew temu, co on sam mówił".

- Według Anodiny (Tatiany, w 2010 roku szefowej rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego MAK, przyp.) oraz Millera (Jerzego, szefa polskiego MSWiA i przewodniczący raportu o katastrofie smoleńskiej z 2011 roku, przyp.) nie ma mowy o wybuchu – grzmiał Macierewicz.

Macierewicz zarzucał dziennikarzom "GW" oraz TVN24 kłamstwa. - To jest kłamstwo. Nie rozumiecie i kłamiecie. Opinia publiczna ma prawo znać prawdę – odpierał zarzuty. Nie odpowiedział natomiast na pytanie, gdzie jest cały raport z Ameryki, o który starał się Macierewicz.

- Została rekonstrukcja uderzenia samolotu w ziemię wg Anodiny i Millera. Sprawdzono, jak w takiej sytuacji rozbija się samolot. On się niszczy zupełnie inaczej, niż wynika z wrakowiska (Tupolewa 154, który od 12 lat przebywa w Rosji, przyp.). I to jest dowód – zarzekał się Macierewicz.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza Twitter