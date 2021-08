Sejm uchwalił w środę późnym wieczorem (m.in. głosami PiS i trzech posłów Kukiz'15, w tym Pawła Kukiza) nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - zwaną potocznie "lex TVN" - która zmienia zasady przyznawania koncesji dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego i w ocenie opozycji jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

Kukiz mówi o hejcie. Nawiązuje do śmierci Pawła Adamowicza

Jednymi z osób, które po środowym głosowaniu spotkały się z największą powszechną krytyką, jest trójka posłów Kukiz'15, którzy pierwotnie zagłosowali za odroczeniem posiedzenia Sejmu, a następnie - po zarządzonej przez marszałek Elżbietę Witek reasumpcji głosowaniu - zmienili zdanie, a następnie poparli kontrowersyjny projekt. Pojawiły się wobec nich zarzuty o "sprzedanie się" PiS-owi w zamian za stanowiska w rządzie lub spółkach skarbu państwa.

Paweł Kukiz od kilku dni unika wizyty w mediach. Po głosowaniu polityk odmówił występu w "Politycznym Graffiti" w Polsat News oraz w TVN24. W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przekazał, że nie pojawi się w studiu TVN24, dopóki nie usłyszy publicznych przeprosin w związku z falą hejtu, jaka się na niego wylała. - Hejt od "piewców miłości i tolerancji" mam większy niż Paweł Adamowicz - stwierdził, nawiązując do zamordowanego w 2019 roku prezydenta Gdańska.

Z kolei w rozmowie z portalem wpolityce.pl, Kukiz ocenił, że "ci sami ludzie, którzy lali łzy po śmierci Pawła Adamowicza, robią to, co robią". - Hejt na Adamowicza jest niczym w porównaniu do tego, co spotyka mnie i moją rodzinę - powiedział.

Małgorzata Adamowicz odpowiada Kukizowi: niech pan sobie nie wyciera gęby moim mężem

Do jego słów odniosła się już wdowa po byłym włodarzu Gdańsku. Europosłanka Magdalena Adamowicz opublikowała mocny wpis w mediach społecznościowych. "Panie Kukiz, niech Pan nie wyciera sobie gęby moim mężem, bo stoi Pan teraz tam, gdzie stali i stoją inspiratorzy Jego morderstwa" - napisała na Twitterze.

"Ale mimo to, z całego serca PROSZĘ WSZYSTKICH: DOŚĆ! Siły zbierajmy na walkę o Polskę, nie traćmy ich na hejt" - dodała (pisownia oryginalna).

RadioZET.pl/PAP/wirtualnemedia.pl/Twitter