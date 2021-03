Ogórek wyśmiała w TVP Info fryzurę Biedronia. "Pomysłu nie ma?"

Magdalena Ogórek stwierdziła, że nowa fryzura Roberta Biedronia to w istocie dowód programowej słabości polityka i braku politycznej pomysłowości. Biedroń kilka dni temu przefarbował włosy na czerwono w ramach kampanii propagującej walkę z przemocą wśród dzieci i młodzieży.

Magdalena Ogórek i Stanisław Janecki, czyli jedna z par prowadzących program satyryczny "W tyle wizji" w TVP Info, skomentowali nową fryzurę Roberta Biedronia. Polityk Lewicy kilka dni temu przefarbował kolor włosów na czerwono, spełniając w ten sposób złożoną przez siebie obietnicę.

- Niektórzy powiedzą, że to niepoważne. Że europoseł, lider partii farbuje włosy na czerwono. A ja myślę, że niepoważne jest to, że europejskie państwo XXI w. nie zapewnia dostępu do rzetelnej edukacji przeciwko przemocy, nie radzi sobie z molestowaniami dziewczynek i chłopców! Państwo, które nie przekazuje wiedzy, nie dba o bezpieczną przyszłość pokoleń - napisał w mediach społecznościowych Biedroń.

Magdalena Ogórek o czerwonych włosach Roberta Biedronia: Pomysłu nie ma?

Europoseł zapowiedział, że jeżeli uda się zebrać 10 tys. zł na wsparcie fundacji #SEXEDPL Anji Rubik, to przefarbuje włosy na czerwono. Kwota została zebrana, a Biedroń niemal od razu spełnił swoją obietnicę i pochwalił się nowym wyglądem w sieci.

Wielu internautów oceniło, że akcja Biedronia była oryginalna i pozytywna. Czerwone włosy polityka nie przypadły jednak do gustu publicystom TVP Info, a dokładnie Magdalenie Ogórek i Stanisławowi Janeckiemu. W programie "W tyle wizji" stwierdzili oni, że nowy wygląd Biedronia to dowód na miałkość programową polityka.

Stanisław Janecki ironizował, że czerwone włosy Biedronia to żadne zaskoczenie. - Ale co to za nowość? Robert Biedroń jest czerwony w środku, odkąd pamiętam - powiedział.

Z kolei Magdalena Ogórek oceniła, że nie widzi związku między farbowaniem włosów a kampanią społeczną zwracającą uwagę na przemoc wśród młodzieży. - Ale walczysz o edukację seksualną i promujesz ten temat, zmieniając kolor włosów? Trochę nie rozumiem tej korelacji – przyznała.

Ogórek dodała, że Biedroń zdecydował się na zmianę wyglądu "z braku laku". - Jak już programu i pomysłu nie ma? - skomentowała.

RadioZET.pl/ TVP Info