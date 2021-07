Małgorzata Janowska wraca do klubu PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił w środę, że do klubu PiS wraca kolejny poseł. - Mamy już 232 osoby w naszym klubie. Poseł Małgorzata Janowska wraca do klubu PiS, przechodzi do Partii Republikańskiej Adama Bielana - poinformował w środę Kaczyński.

Janowska wraz ze Zbigniewem Girzyńskim i Arkadiuszem Czartoryskim opuścili w czerwcu klub PiS, założyli w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, co oznaczało, że utracił większość w Sejmie. Ten stan nie trwał jednak długo.

Małgorzata Janowska wraca do klubu PiS

Na początku lipca do klubu PiS powrócili poseł Lech Kołakowski (odszedł samodzielnie z PiS jesienią ub.r.), a także Arkadiusz Czartoryski. W środę, po niespełna trzech tygodniach rozbratu, w klubie PiS zameldowała się z powrotem Janowska. - Chciałem powiadomić o tym, że mamy już 232 osoby w naszym klubie, że pani poseł Janowska - co prawda, nad czym boleję, zmieniając partię - zdecydowała się na powrót do nas - oświadczył w środę prezes PiS.

- Poróżnił nas stosunek do pewnych spraw odnoszących się do energetyki, Bełchatowa, przyszłości tego miasta. Ale doszliśmy tutaj do porozumienia, bardzo konkretnego, uczestniczył w tym także pan premier i są wszelkie podstawy do tego, żeby ta nasza jedność, która przez długi czas trwała, została odnowiona - powiedział Jarosław Kaczyński. Nie ukrywał irytacji, że nowa partia Bielana "coraz bardziej zabiera posłów" Prawu i Sprawiedliwości. - Bolejemy nad tym, ale ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi już tylko jedną osobę - dodał.

RadioZET.pl/PAP