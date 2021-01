Adam Niedzielski przedstawił podczas prac sejmowej komisji zdrowia stan realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Minister zdrowia zaapelował podczas posiedzenia, by dyskusję na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 prowadzić "w atmosferze takiej, że to jest wspólny cel i gramy do jednej bramki".

"I państwu, i nam, i wszystkim zależy, by ta pandemia się jak najszybciej skończyła. A ona się skończy wtedy, gdy proces szczepień będzie przeprowadzony skutecznie i możliwie szybko. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni tą pandemią, widać to po reakcjach społecznych na wprowadzone obostrzenia, które są konieczne, które, mam nadzieję, pozwolą nam się uchronić przed trzecią falą" - wskazywał szef MZ.

Marcelina Zawisza karmiła synka piersią podczas wystąpienia na sejmowej komisji zdrowia

W dalszej części prac komisji posłanki i posłowie mieli możliwość zadawania pytań ministrowi Niedzielskiemu oraz szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi. Przewodniczący komisji zdrowia Tomasz Latos z PiS jako pierwszej pozwolił zabrać głos posłance Lewicy Marcelinie Zawiszy. – Jest ze specjalnym maleńkim gościem. Myślę, że ta obecność jest dodatkowym usprawiedliwieniem, żeby w pierwszej kolejności oddać głos pani poseł, bo nie wiem, czy maleństwo za chwilę nie uniemożliwi zabranie tego głosu - powiedział.

Marcelina Zawisza podkreśliła, że potrzebna jest odpowiednia kampania informacyjna zachęcająca do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Stwierdziła, że dobrym rozwiązaniem mogłyby się okazać ulotki oraz sms-y, w których obywatele dowiedzieliby się, w jakiej kolejności i kiedy będą mogli się zaszczepić.

- Czy pan minister Dworczyk i pan minister Niedzielski widzieli badania opinii publicznej o stosunku Polaków do szczepień? Gorsze wyniki są na naszym kontynencie tylko w Rosji. Ludzie potrzebują odpowiedzi na pytania. Nie wiedzą, kiedy będą szczepieni, w jakiej kolejności - wyliczała posłanka Lewicy.

Oglądaj

W trakcie wystąpienia Marcelina Zawisza karmiła swoje dziecko piersią. Polityczka kilka miesięcy temu została mamą Adasia i bardzo często pojawia się z nim na Wiejskiej udowadniając, że potrafi łączyć macierzyństwo z obowiązkami poselskimi. Zdjęcie posłanki udostępniono m.in. na Twitterze partii Razem, z podpisem: "Mistrzyni w działaniu na wielu frontach."

RadioZET.pl/ Twitter/ Sejm