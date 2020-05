Marcin Szumowski twierdzi, że nie ma żadnych relacji biznesowych ze swoim bratem od jesieni 2016 roku, czyli od kiedy Łukasz Szumowski został wiceministrem nauki.

- Wtedy też przekazał, co deklaruje, swoje udziały we wszystkich spółkach żonie Annie. Przestał angażować się w jakiekolwiek działania związane z prowadzonymi przez niego wcześniej spółkami - zapewnia Marcin Szumowski.

Szumowski i rodzinne powiązania biznesowe. W jego obronie staje brat

Marcin Szumowski przekonuje w rozmowie z "Interią", że jego działalność biznesowa jest obecnie mocno utrudniona i wolałby, aby jego brat nigdy nie wszedł do rządu. - Jestem dumny z tego, co robi, w sensie walki z epidemią. Jeśli chodzi natomiast o sprawy biznesowe spółki OncoArendi, to obecnie jest ciężko, bo dużo wysiłku muszę poświęcić wraz z zespołem na to, by tłumaczyć się, że wszystko, co robimy, jest zgodne z prawem i transparentne - zapewnia.

Jako brat ministra zdrowia, a szczególnie spółka OncoArendi, która nie ma z nim nic wspólnego, czujemy się jak ofiary, czujemy się poszkodowani. Marcin Szumowski w rozmowie z Interią

Brat ministra zdrowia zapewnia, że jego firma nie otrzymała żadnej dotacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Od listopada 2017 do listopada 2019 r., czyli w ciągu dwóch lat, nasze cztery wnioski zostały odrzucone, a my nie dostaliśmy z NCBR ani złotówki. Byliśmy jedyną notowaną firmą w tym sektorze, która nie otrzymała w tym okresie żadnego grantu. Dziwnie się to zbiegło z tym, że mój brat był wówczas ministrem zdrowia - wylicza.

Marcin Szumowski dodaje także, że od lat nie zajmuje się spółką SimpliCardiac. - Rozdmuchiwanie tej sprawy traktuję jako usilne podtrzymywanie rzekomej afery, którą w jakikolwiek sposób można pośrednio przeze mnie powiązać z moim bratem - stwierdza.

- Mój brat nigdy nie sprawował nadzoru nad NCBR. Taka jest wiedza naszej spółki - kwituje Marcin Szumowski.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/ Interia