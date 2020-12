Marcin Warchoł z Solidarnej Polski przyznał, że podczas walki z COVID-19 wziął lek, który nie jest dopuszczony do stosowania. - To był dla mnie stan wyższej konieczności, chciałem ratować rodzinę – przekonywał wiceminister sprawiedliwości. Lekarze nie zostawiają jednak na nim suchej nitki.

Marcin Warchoł przyznał, że ciężko przechodził COVID-19 i zdecydował się na lek, które nie jest dopuszczony w Polsce. – Dostałem gorączki, miałem takie dreszcze, że siedziałem w kurtce. Męczył mnie duszący kaszel. Czułem, jakby ktoś ściskał mi płuca od środka, mogłem złapać tylko połowę oddechu. Do tego potworny ból mięśni i głowy, który powala jak tsunami, sprawia, że nie można się podnieść z łóżka. Nie da się go z niczym porównać – mówił w rozmowie z "Faktem".

Lekarz zalecił mu witaminę C, polopirynę i ibuprofen. Leki okazały się jednak nieskuteczne. Wiceminister sprawiedliwości postanowił wziąć amantadynę - lek, który nie jest dopuszczony do stosowania w leczeniu COVID-19. – Lekarz powiedział nam, że po siedmiu dniach może być apogeum choroby, a wtedy wiadomo, w grę wchodzą nawet najczarniejsze scenariusze. Brat żony dwa tygodnie przeleżał w szpitalu, a to młody, 30-letni wysportowany człowiek. Dziadkowie na Podkarpaciu, my schorowani, a w domu trójka małych dzieci. Kto się nimi zajmie? - relacjonował w rozmowie z gazetą.

Marcin Warchoł zażył nielegalny lek. "To był stan wyższej konieczności"

Jak pisze "Fakt", ciężko chorobę przechodziła także żona polityka Joanna i ich 4-letni syn Ksawery. Nieco lżej 6-letnia córka Kornelia, a roczna Klara okazała się zdrowa. Kiedy choroba nie ustępowała, Warchoł dostał od rodziny z Podkarpacia amantadynę, lek na parkinsona. – Dobę po pojawieniu się objawów wziąłem pierwszą tabletkę i szok, piorunujący efekt. Już po godzinie zniknęła gorączka i najgorsze objawy – zapewniał wiceminister.

- Nie przyjąłem leku, żeby coś komuś udowodnić. To był dla mnie stan wyższej konieczności, chciałem ratować rodzinę – podkreśla.

Amantadyna od 1 grudnia decyzją MZ jest podawana tylko podczas leczenia choroby Parkinsona. Marcin Warchoł, zachwycony działaniem leku, przekonuje teraz, że będzie interweniował u ministra zdrowia, aby podjęto badania nad amantadyną.

W ocenie lekarzy postawa wiceministra sprawiedliwości była jednak naganna. . – Jeżeli ktoś wziął jakiś niezarejestrowany lek i uważa, że mu pomógł, to jego prywatna sprawa. Jednak zachęcanie innych, żeby łykali to samo, jest namawianiem do łamania prawa. W Polsce leki są stosowane zgodnie z rejestracją. Pytanie: kto mu przepisał lek, który jest na receptę? Taki lekarz popełnił czyn niezgodny z prawem i spada na niego pełna odpowiedzialność za takie działanie – mówi "Faktowi" dr Paweł Grzesiowski.

RadioZET.pl/ Fakt.pl