Abp Marek Jędraszewski, zwracając się do pielgrzymów, przywoływał słowa św. Pawła, że nikt nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. „Paradoksalnie, co jakiś czas w myśli europejskiej pojawiają się koncepcje takiego życia człowieka, według których powinien on być całkowicie izolowany wobec innych; żyjący własnym tylko życiem, skoncentrowanym na samym sobie. To głosił (…) Wilhelm Leibniz, który twierdził, że człowiek jest monadą, zamkniętą w sobie cząstką tego świata” – mówił.

Jędraszewski zaznaczył, że według modnych dziś koncepcji psychologicznych, człowiek za wszelką cenę powinien się skoncentrować na sobie samym, w imię haseł „bycia sobą” i „realizowania siebie samego”. Jak dodał, bardzo często odbywa się to kosztem innych ludzi.

Jędraszewski o "ideologii singli": Każe nam żyć jako samotna wyspa

Metropolita krakowski podkreślał, że człowiek został stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo. „Nie jesteśmy – jakby chcieli niektórzy dzisiaj – ludzkimi zwierzętami, obok zwierząt pozaludzkich. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy istotami stworzonymi na boży obraz i podobieństwo. Nie na podobieństwo zwierząt. Na obraz Boga, który kocha” – mówił. „Chrześcijanin musi żyć zgodnie z własnym, dobrze ukształtowanym sumieniem. To daje gwarancję wewnętrznego pokoju. Człowiek otwarty na Ducha Świętego jest człowiekiem prawdziwie bożym, człowiekiem pokoju” – powiedział.

Metropolita mówił w homilii do tysięcy pielgrzymów zgromadzonych przed ołtarzem polowym przy kalwaryjskiej bazylice, że „pełnię życia, która sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych, osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym”.

Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od ideologii singli, która każe nam żyć jako samotna wyspa. Jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności i nietrwałości. Bez wzajemnych zobowiązań. Abp Marek Jędraszewski

Abp Marek Jędraszewski wskazywał, że „człowiek nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie” także wbrew „ideologiom gender i LGBT, które mówią nie o człowieku, jako kobiecie i mężczyźnie. „Twierdzą one, że bycie kobietą i mężczyzną to sprawa aktualnej decyzji, którą można za chwilę odwołać” – powiedział.

„To nie ma nic wspólnego z tym wielkim, wspaniałym zamysłem Pana Boga, kiedy powoływał do życia człowieka jako kobietę i mężczyznę, którzy mają żyć dla siebie, razem; których miłość ma być płodna, a w tej płodności mają widzieć przejaw bożego błogosławieństwa. (…) Mają żyć zgodnie z tym, co przysięgają (…) w sakramencie małżeństwa, ślubując miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że będą trwali ze sobą na dobre i złe, aż do śmierci. To jest chrześcijańskie małżeństwo. To jest wspólnota, do której Bóg powołał człowieka” – mówił metropolita.

