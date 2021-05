"Gowinowcy" mają kandydata na RPO. Ma szansę zdobyć poparcie opozycji?

Marek Konopczyński ma być kandydatem Porozumienia na Rzecznika Praw Obywatelskich - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Teraz jego kandydatura - zaaprobowana przez zarząd partii Jarosława Gowina - ma zostać zaprezentowana pozostałym podmiotom w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. Gowinowcy liczą, że Konopczyński, jako że nie jest politykiem, może zyskać poparcie choćby części opozycji.

Wedle wcześniejszych spekulacji, największe szanse na rekomendację ws. kandydatury na RPO ze strony Porozumienia miała niezależna senator z Olsztyna Lidia Staroń. Jednak - jak informuje "Gazeta Wyborcza" - jej szanse w ostatnim czasie znacznie zmalały.

Po pierwsze, nie stara się szczególnie o stanowisko RPO. Po drugie, grupa posłów PiS - z Wróblewskim na czele - w kuluarach ogłosiła, że jej nie poprze - słyszymy od jednego z polityków Porozumienia

- powiedział anonimowo jeden z polityków partii Gowina. "GW" dodaje, iż Staroń mogła podpaść tym, że podczas senackiego głosowania nad kandydaturą Wróblewskiego na RPO wstrzymała się od głosu, a poparcie wybranego przez Sejm posła PiS miało być warunkiem ewentualnej rekomendacji w następnym wyścigu o fotel Rzecznika.

Marek Konopczyński to pedagog, specjalista od resocjalizacji oraz profesor nauk społecznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a także kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 90. był dyrektorem departamentu opieki, wychowania i kultury fizycznej w MEN, a w latach 1998-2000 szefem gabinetu politycznego Janusza Steinhoffa - ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki w rządzie Jerzego Buzka.

Kto następcą Bodnara na stanowisku RPO?

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc 15 lipca - wówczas Bodnar oficjalnie przestanie piastować stanowisko Rzecznika.

Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, a za czwartym innego posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. W obydwu przypadkach zgody nie wyraził Senat, w którym większość ma opozycja.

Zgodnie z konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Sejm zwykłą większością głosów. Musi jednak uzyskać zgodę Senatu, w którym również głosowanie przeprowadzane jest zwykłą większością.

