Poseł PiS kpi z postulatów Strajku Kobiet. "Jeszcze przysłać kawior i szampana?"

Andrzej Duda skierował w piątek do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży. Przywraca on możliwość aborcji "jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych". To odpowiedź na orzeczenie TK z 22 października, które wywołało falę protestów w całej Polsce. Propozycji ustawy Dudy na pewno nie zamierza poprzeć Lewica. - Uważam, że ta poprawka i działanie prezydenta jest tylko po to, aby wygładzić sytuację i lekko uciszyć. [...] Lewica się na tę poprawkę nie godzi i na pewno nie będziemy się pochylali nad tą ustawą - mówiła w poniedziałek w TOK FM Joanna Scheuring-Wielgus.

Tego samego dnia do prezydenckiego projektu odniósł się na antenie TVP Info poseł PiS Marek Suski. Jak stwierdził, być może - aby móc przyjąć wspomniany projekt - potrzebna będzie zmiana konstytucji. - Prawdę mówiąc nie widziałem tego projektu. Trudno jest mi ocenić. Natomiast być może będzie potrzebna do tego nowelizacja konstytucji. Ale to jest przed nami, zobaczymy projekt, pochylimy się nad nim - powiedział poseł PiS.

Suski przyznał, że nie wierzy w rozmowy z opozycją w tej sprawie, bo "u nich jest nastrój rewolucyjny". - Podburzanie ludzi do wychodzenia na ulice, a z drugiej strony oskarżania rządu, że jest fala Covid-19, czyli napędzanie tej fali, a jednocześnie oskarżanie rządu, że ta fala narasta. Wydaje się, że oni po prostu chcą rewolucji, a nie chcą współpracy, nie chcą rozwiązywania problemów. Wręcz przeciwnie. Oni chcą, żeby te problemy narastały. Nie bardzo wierzę, że będą chcieli rozmawiać. Mieliśmy tego próbkę w Sejmie: blokowanie znowu mównicy, okrzyki "to jest wojna" - podkreślał.

Suski: postulaty Strajku Kobiet niewykonalne

Suski, odnosząc się do pytania o postulat Strajku Kobiet dotyczący aborcji na życzenie oraz projekt Lewicy, w którym dopuszczalna byłaby aborcja do 12. tygodnia ciąży, zwrócił uwagę na fragment konferencji prasowej przedstawicielek Strajku Kobiet, gdzie - jak mówił - "przedstawiono rządowi żądania, że ma być zabranie pieniędzy stąd, danie na służbę ochrony zdrowia, krótko mówiąc, na to dają nam tydzień". - Jeszcze tylko brakowało tego, że od zaraz powinien rząd im przysłać kawior i szampana - ironizował.

Według posła PiS "to są całkowicie nieodpowiedzialne działania". - Zresztą to, czego te panie żądają, jest nawet niewykonalne. Przekazanie pieniędzy, które gdzieś już zostały dawno rozdysponowane, jest po prostu niewykonalne. [...] To jest nastrój rewolucyjny i, tak jak panie mówią, że "to jest wojna", no to na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone, według nich, i nawet te nieczyste, nawet mówienie nieprawdy, czy żądanie rzeczy absurdalnych - stwierdził.

RadioZET.pl/PAP