W sprawie zwolnienia "Margot" z aresztu głos zabrał już m.in. poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Sąd odwoławczy w Warszawie zwolnił Margot z aresztu tymczasowego. Areszt nie jest karą, tylko ostatecznym środkiem zapobiegawczym! Halo, panie Ziobro, pora się obudzić!" - napisał na Twitterze.

Przypomnijmy, że o dwumiesięcznym areszcie dla Michała Sz., przedstawiającego się jako Małgorzata Sz. "Margot", Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował 7 sierpnia. Sprawa dotyczy uszkodzenia furgonetki z homofobicznymi hasłami i szarpaniny z jej kierowcą. Według prokuratury "Margot" jest podejrzana o popełnienie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Sama aktywistka "Stop Bzdurom" jest też związana m.in. z szeroko komentowaną akcją umieszczenia tęczowych flag na pomnikach w stolicy.

W związku z decyzją o areszcie "Margot" na początku sierpnia przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją. Zatrzymano 48 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

O uwolnienie Margot apelowała m.in. komisarz Rady Europy Dunja Mijatović. "Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot ze Stop Bzdurom aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla Wolności Słowa i praw osób LGBT w Polsce" - napisała Mijatović na Twitterze.

