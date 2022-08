"Historia osądzi go nie tak, jakby sobie życzył". Polityczka PiS o Wałęsie

- Historia go osądzi w sposób nie do końca taki, jakby sobie tego życzył - powiedział o Lechu Wałęsie w rozmowie z Radiem ZET Maria Koc. Senator PiS skomentowała w ten sposób ostatnie słowa żony byłego prezydenta, Danuty Wałęsy.

Danuta Wałęsa - żona Lecha Wałęsy - w bardzo ostrych słowach wypowiedziała się o rządach PiS. - Gorsze czasy niż za komuny. Co to za wolność, jak nie wiadomo, co będzie za tydzień. Nie wiadomo, co wymyślą - powiedziała w rozmowie z TVN24.

Danuta Wałęsa: to nie "Solidarność", to zdrajcy

Dodała, że PiS to jej zdaniem "druga komuna, która nie powinna dojść do władzy". Była pierwsza dama bardzo krytycznie oceniła również obecną działalność NSZZ "Solidarność" - związku zawodowego, któremu 40 lat temu przewodniczył jej mąż.

- Jak to jest możliwe, żeby Kościół się dogadał z rządem i trąbił w jedną trąbkę? I związki zawodowe? To nie jest żadna "Solidarność". To są po prostu zdrajcy. Zdrajcy Sierpnia i zdrajcy Lecha Wałęsy, bo Wałęsa im utorował drogę, a oni go po prostu zdeptali - dodała.

Senatorka PiS: historia osądzi Wałęsę nie tak, jakby sobie życzył

Jej słowa skomentowała Maria Koc, która była w środę Gościem Radia ZET w popołudniowym programie Beaty Lubeckiej. Senatorka PiS z Mazowsza stwierdziła, że Danuta Wałęsa "jest rozgoryczona".

- Lech wałęsa jest postacią historyczną. Nikt go nie chce wygumkować. […] Historia go osądzi w sposób nie do końca taki, jakby sobie tego życzył - stwierdziła polityczka partii rządzącej.

RadioZET.pl/TVN24/Artur Koziołek