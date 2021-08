Marian Banaś - sprawujący funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli - udzielił wywiadu, który ukazał się w poniedziałkowym numerze tygodnika "Newsweek". Przekonywał w nim, że "ma dużą wiedzę na temat różnych nieprawidłowości, które mają miejsce" i może "nią służyć". - Służby to państwo w państwie. Minister Kamiński chciał mieć monopol nad wszystkimi instytucjami śledczymi i decydować, kto tu jest winny, a kto to jest niewinny - powiedział

Banaś o PiS: liczę, że nie posuną się tak daleko, by godzić w moje zdrowie czy życie

Jego zdaniem rządzący "zapomnieli już o dobru państwa i liczy się dla nich tylko dobro partii. Robią wszystko, by się utrzymać u władzy, nawet kosztem łamania prawa". Podkreślił też, że partia Jarosława Kaczyńskiego - mimo że swego czasu wystawiła go jako kandydata na prezesa NIK - robi wszystko, by skłonić go do ustąpienia ze stanowiska.

Jak nie można wywrzeć presji na człowieka takiego jak ja, żeby się podał do dymisji, to się stosuje działania represyjne wobec jego rodziny. Jeżeli tak sprawne są służby, to ja się pytam: dlaczego do dziś nie ustaliły, kto wysłał maile o rzekomym samobójstwie mojego syna? Marian Banaś

- Liczę na to, że nie posuną się aż tak daleko, żeby godzić w moje zdrowie czy życie. Choć presja, która jest wywierana na mnie i moją rodzinę od dwóch lat, jest absolutnie skandaliczna - oznajmił.

"Newsweek" przypomina, że śledczy chcą postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Wcześniej chcą go jednak pozbawić immunitetu, o co zawnioskował Prokurator Generalny. Wniosek w sprawie immunitetu Banasia - nim trafi pod sejmowe obrady - musi zostać zaopiniowany przez komisję regulaminową. Ta ma zaplanowane posiedzenie na 10 sierpnia, ale Banaś zawnioskował o przesunięcie terminu.

Nieco wcześniej Marian Banaś poinformował, że jego syn Jakub Banaś - będący jednocześnie jego społecznym doradcą - został zatrzymany w piątek na lotnisku Kraków Balice, gdy wracał wraz z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. Samo CBA poinformowało o zatrzymaniu Banasia juniora oraz dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G.

Marian Banaś vs. PiS. W tle batalia o Fundusz Sprawiedliwości i odwołanie Dziuby

Marian Banaś od dłuższego czasu jest skonfliktowany z obozem rządzącym. W ostatnim czasie wystąpił do marszałek Sejmu o odwołanie wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby - byłego posła PiS, uważanego za "człowieka Kaczyńskiego" w Izbie - a także skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków.

Wcześniej szef NIK wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z wnioskiem o pilne działania naprawcze ws. Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest zarządzane przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z informacji NIK wynika, że podczas kontroli dot. Funduszu Sprawiedliwości wykryto istnienie mechanizmów korupcjogennych, w tym "pewnego rodzaju powiązań personalnych" między władzami organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jak wskazano, chodzi o kilkanaście milionów złotych.

RadioZET.pl/PAP/Newsweek