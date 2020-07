Marian Turski napisał do szefa Facebooka. "Nie wolno negować Holokaustu"

Marian Turski wystosował list otwarty do szefa Facebooka Marka Zuckerberga. List ukazał się na łamach niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Turski przypomniał swoje słynne słowa z obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. "Auschwitz nie spadł z jasnego nieba" – podkreślił.

"Auschwitz nie spadł z jasnego nieba. Auschwitz wkradł się krok po kroku, od małych, dyskryminujących rozporządzeń począwszy aż po masowe ludobójstwo" napisał wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Marian Turski. List zaadresował do szefa Facebooka Marka Zuckerberga.

Turski zaapelował o to, żeby "nie wbrew demokracji, tylko przeciwnie, z miłości do niej, nie zezwalał, aby na Facebooku mogli dochodzić do głosu ci, którzy negują Holocaust".

Turski do Zuckerberga: "Nie wolno negować Holocaustu"

Turski, nazwał Zuckerberga jednym "z potentatów władzy, tak zwanej czwartej siły, ponieważ Facebook jest częścią tej czwartej siły".

"Ale ludzie, którzy dziś negują Holocaust, są przedstawicielami pewnej ideologii, którą kierują dalej do młodego, współczesnego pokolenia; ideologii, która doprowadziła do śmierci sześciu milionów Marianów Turskich" - napisał.

Turski zwrócił też uwagę, że do Auschwitz doszło w określonych okolicznościach; wtedy, gdy "ludzie dali się ogłupić, gdy przyzwyczaili się do kolejnych kłamstw i zostali przepełnieni nienawiścią".

Na końcu takiego, starannie zaplanowanego, "postępu kłamstw i mowy nienawiści" pojawiło się wezwanie i podżeganie do masowych morderstw. Dlatego negowanie Holocaustu jest "śmiertelne dla systemu demokratycznego" - podsumowuje Turski.

W ostatnim czasie na Marka Zuckerbega spadła fala krytyki. Chodzi o rosnącą stale liczbę nacechowanych nienawiścią wypowiedzi oraz fake newsów w mediach społecznościowych i bierność najpopularniejszego serwisu społecznościowego.

