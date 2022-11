To on zastąpi Morawieckiego w fotelu premiera? "Naturalna kandydatura, byłby świetny"

Mariusz Błaszczak znalazł się ostatnio na celowniku polityków opozycji po tym, jak ogłosił decyzję o budowie zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Wskazywali oni na rywalizację między kierowanym przez niego Ministerstwem Obrony Narodowej a MSWiA, na czele którego stoi Mariusz Kamiński.

Błaszczak nowym premierem? "Byłby świetny"

Jednocześnie szef MON oraz jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego uważany jest za bardzo prawdopodobnego następcę Mateusza Morawieckiego w fotelu premiera. Takie spekulacje - z uwagi na słabą pozycję Morawieckiego w samym PiS - pojawiają się w mediach od dawna.

Do nich w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się wiceszef resortu obrony Marcin Ociepa. Poseł stwierdził, że jest to "oczywiście prawdopodobne" i że "w czasach zagrożenia byłaby to zupełnie naturalna kandydatura".

Mariusz Błaszczak jest jednym z czołowym polityków Zjednoczonej Prawicy, wybitnym państwowcem. Naszą siłą jest to, że mamy wielu kandydatów, którzy mogliby objąć taki urząd Marcin Ociepa, wiceszef MON

Ociepa ocenił jednak dywagacje na temat ewentualnej zmiany na stanowisku szefa rządu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi jako "niepotrzebne", bo "teraz świetnym premierem jest Mateusz Morawiecki”.

- Nie ma żadnego powodu, byśmy rozpatrywali inne kandydatury. Jeśli pyta mnie pan, czy Mariusz Błaszczak byłby potencjalnie dobrym premierem, odpowiem, że tak, byłby świetny. Ale dziś musimy grać do jednej bramki - zaznaczył, dodając, że to Morawiecki "jest twarzą rządu".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska