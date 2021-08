Błaszczak zdradza, kiedy ruszy budowa płotu na granicy. "Mamy do czynienia z wojną hybrydową"

Mariusz Błaszczak wystąpił na briefingu prasowym na granicy polsko-białoruskiej, gdzie trzeci tydzień koczuje grupa migrantów z Afganistanu i Iraku. Szef MON podkreślił, że jednym z celów jego wizyty w tym miejscu jest decyzja dotycząca wzmocnienia granicy.

Błaszczak: w tym tygodniu ruszy budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej

- Wzmocnienie granicy polegać będzie na budowie płotu, który będzie ustawiony wzdłuż tych wojskowych zasieków. [...] Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace, które będą polegały na budowie płotu - poinformował, dodając, że płot będzie miał 2,5 m wysokości i zbudowany zostanie z takich zasieków z drutu kolczastego, jak funkcjonują obecnie, jednak ułożonych pierścień na pierścieniu.

Jak dodał, "opieraliśmy się na wzorcach, szczególnie wybraliśmy wzór ogrodzenia, który od kilku lat stoi na granicy węgiersko-serbskiej". Zapewnił, że takie ogrodzenie zacznie być budowane jeszcze w tym tygodniu na granicy polsko-białoruskiej.

Sprecyzował, że powstaną "dwie linie" tego ogrodzenia. - Jedna linia to ta, którą już możemy zobaczyć, która była budowana od lipca. Dziś mogę powiedzieć, że już ponad 130 kilometrów zostało tego ogrodzenia zbudowane. I druga linia w postaci płotu w wysokości 2,5 metra - wyjaśnił.

Szef MON zaznaczył, że "aby granica była szczelna, żeby ten system był spójny, i żeby było solidne zabezpieczenie, w związku z tym konieczne jest zwiększenie liczebne żołnierzy, którzy służą na co dzień tu na granicy, i służą wsparciem dla Straży Granicznej". - W związku z tym niebawem podwoimy liczbę żołnierzy służących właśnie tu na granicy polsko-białoruskiej do dwóch tysięcy żołnierzy - zapowiedział.

Błaszczak, odnosząc się do sytuacji na pograniczu, ocenił, iż "mamy do czynienia z wojną hybrydową". - Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego - oznajmił. Według niego "Europa widziała, z czym to się wiąże w 2015 roku". Wtedy - jak mówił - "uruchomiony został szlak bałkański, teraz jest taka próba uruchomienia szlaku właśnie przez Polskę".

Nie zgadzamy się, nie pozwolimy na to, żeby handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność tych, którzy najpierw samolotami są przerzucani na Białoruś, a potem idą tu, na granicę z Polską, licząc na to, że przejdą do Unii Europejskiej, że sforsują granicę i poprawią swój status materialny Mariusz Błaszczak, szef MON

- Nie zgadzamy się na to, żeby triumfowali handlarze ludźmi. Nie zgadzamy się na to, żeby to wszystko, co jest wykonywane, niewątpliwie przez reżim Łukaszenki zatriumfowało. Nie zgadzamy się na to, żeby taki kryzys mógł dotknąć Rzeczpospolitą Polską - podkreślił minister obrony narodowej.

Zwrócił uwagę, że reżim Łukaszenki jest blisko związany z Moskwą. - Pamiętamy, co wydarzyło się w Gruzji w 2008 albo na Ukrainie w roku 2014. Nie pozwolimy na stworzenie szlaku przerzutu migrantów przez Polskę do Unii Europejskiej - powtórzył Błaszczak.

Usnarz Górny. Migranci od dwóch tygodni koczują na granicy

Od dwóch tygodni na polsko-białoruskiej granicy w okolicy wsi Usnarz Górny (woj. podlaskie) koczuje grupy uchodźców, m.in. z Afganistanu. Obecnie - jak przekazała Straż Graniczna - znajdują się tam 24 osoby, a wśród nich nie ma dzieci.

Obcokrajowcy chcą dostać się do Polski i starać się o pomoc międzynarodową. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze SG, natomiast z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę tamtejsze służby. W sprawie uchodźców interweniują politycy opozycji, a także wolontariusze i działacze organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Ocalenie. Niestety, często nie są przez strażników dopuszczani do koczujących.

RadioZET.pl/PAP/Twitter