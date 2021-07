Polski rząd wstrzymuje objęcie stanowiska ambasadora USA w Warszawie przez Marka Brzezinskiego - podał Onet. Władze domagają się od niego zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, którego nigdy nie posiadał. Biały Dom odczytuje takie wymagania jako wyraz niechęci władz Polski do administracji Joe Bidena.

Mark Brzezinski, syn byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Zbigniewa Brzezińskiego, od tygodni typowany jest przez media na nowego ambasadora USA w Polsce. Od pół roku placówka nie ma swojego szefa. Po tym, jak w styczniu fotel ambasadora opuściła Georgette Mosbacher (z rekomendacji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa), pracami przedstawicielstwa kieruje tymczasowo Bix Aliu w randze charge d’affaires.

Według Onetu polskie władze nie chcą przekazać Markowi Brzezinskiemu "agreement", czyli dyplomatycznej zgody na objęcie stanowiska ambasadora. Bez tego nie może objąć on kierowania placówką w Warszawie. Rząd Mateusza Morawieckiego ma domagać się od kandydata zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Zgodnie z ustawą o polskim obywatelstwie każda osoba, której co najmniej jedno z rodziców jest lub było Polakiem, ma polskie obywatelstwo. Ponadto osoba z polskim obywatelstwem nie może kierować ambasadą innego państwa na terenie kraju.

Pat wokół nowego ambasadora

Władze w Warszawie przekazały Brzezinskiemu, że w piśmie skierowanym do prezydenta RP Andrzeja Dudy ma się zrzec polskiego obywatelstwa. Sęk w tym, że Mark Brzezinski nigdy takiego nie posiadał. Urodził się w 1965 r. w Stanach Zjednoczonych. Kandydat na ambasadora na razie odmawia złożenia deklaracji ws. obywatelstwa.

Waszyngton odczytuje brak zgody na objęcie placówki dyplomatycznej przez Brzezinskiego jako kolejny gest niechęci polskich władz do administracji prezydenta USA Joe Bidena. Wcześniej Andrzej Duda zwlekał z depeszą gratulacyjną dla nowego gospodarza Białego Domu do grudnia ubiegłego roku, kiedy większość światowych przywódców zrobiła to po ogłoszeniu wyborów miesiąc wcześniej. Ambasada USA w Polsce krytykuje również miejscowy rząd za nagonkę na społeczność LGBT+ oraz projekt ustawy potocznie nazywany "lex TVN" (właścicielem TVN jest amerykańska korporacja Discovery Communication).

Kim jest Mark Brzezinski?

Rocznik '65, syn Zbigniewa Brzezińskiego (byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego za czasów prezydentury Jimmy'ego Cartera) i wnuk dyplomaty Tadeusza Brzezińskiego. Od lat związany z politykami Partii Demokratycznej. Były doradca do spraw Europy Wschodniej w administracji prezydenta Billa Clintona. W latach 2011-2015 był ambasadorem USA w Szwecji.

Od maja wskazywany na kandydata na nowego ambasadora USA w Polsce. Biegle włada językiem polskim.

