Szokujący wpis pojawił się na Facebookowym koncie Marleny Maląg. Można tam przeczytać obraźliwe słowa na temat uczestniczek Strajku Kobiet, m.in. porównanie ich do "bezmózgich dzikusów zdolnych jedynie do bicia". Minister rodziny i polityki społecznej skomentowała już sprawę. Tłumaczyła, że to efekt działań hakerów i że nie ma ona nic wspólnego z takimi treściami.