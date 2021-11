Wstępna kwalifikacja tych dwóch zdarzeń wskazuje jednoznacznie, że to wykroczenie - zaśmiecanie przestrzeni publicznej - za które grozi kara do 500 złotych mandatu - mówił wiceszef MSWiA Błażej Poboży, komentując spalenie niemieckiej flagi oraz zdjęcia Donalda Tuska podczas Marszu Niepodległości. Dopytywany o to, jak czułby się, gdyby to jego zdjęcie spalono, odpowiedział, że „politycy powinni mieć nieco grubszą skórę”.