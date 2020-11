Kancelaria Sejmu zareagowała na inicjatywę opozycji ws. posłanki Barbary Nowackiej. Parlamentarzystka została spryskana gazem łzawiącym w trakcie sobotniego strajku kobiet w Warszawie. Nagranie z incydentu trafiło do sieci.

Początkowo warszawska policja wskazywała, że policja nie musi znać posłów, jako osób chronionych immunitetem. Rzecznik KSP Sylwester Marczak tłumaczył, że to zdarzenie poruszyło wszystkich, niemniej brał w obronę policjanta, który w „dynamicznej sytuacji” mógł nie odczytać legitymacji poselskiej.

Marszałek Sejmu żąda wyjaśnień ws. spryskania gazem posłanki Nowackiej

- Nie będziemy podejmować decyzji w oparciu tylko i wyłącznie o kilka zdjęć, czy filmów. Będziemy chcieli między innymi porozmawiać z panią poseł – podkreślił Marczak.

Sprawa trafiła też do kancelarii Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek oczekuje „niezwłocznego, pisemnego wyjaśnienia w sprawie okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej”.

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała z Komendantem Głównym Policji gen. Jarosławem Szymczykiem ws. okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej w trakcie sobotnich demonstracji. Oczekiwane są niezwłoczne, pisemne wyjaśnienia w tej sprawie - czytamy w oświadczeniu na Twitterze.

Wniosek do marszałek Witek złożył w niedzielę szef klubu KO Cezary Tomczyk. Opozycja domaga się też, by Sejm w piątek zajął się wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

- Dziś to opresyjne państwo postanowiło wykorzystać gaz przeciwko protestującym, przeciwko pani poseł Barbarze Nowackiej, przeciwko ludziom, którzy wczoraj byli na tych protestach. Symbolicznie można powiedzieć, że to Jarosław Kaczyński trzymał wczoraj tę butlę z gazem. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w Polsce - ocenił Tomczyk.

RadioZET.pl/PAP