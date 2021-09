- Nie mogłam zareagować inaczej - tak w rozmowie z Radiem ZET marszałek Sejmu komentuje złożenie zawiadomienia do prokuratury po słowach Grzegorza Brauna skierowanych do ministra zdrowia. - Pan minister Niedzielski wyraził zgodę na ściganie w związku z moim wnioskiem - dodaje Elżbieta Witek.

Poseł Grzegorz Braun z sejmowej mównicy krzyknął do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowa: "będziesz pan wisiał". Wygrażał przy tym palcem w kierunku ław rządowych.

Elżbieta Witek ma nadzieję, że prokuratura zajmie się tym wnioskiem. - Nie może być takich sytuacji. To jest parlament i to jest wypowiedź z mównicy sejmowej. To jest niedopuszczalne w ogóle w przestrzeni publicznej, a w polskim Sejmie nie powinno się wydarzyć - powiedziała marszałek Sejmu w rozmowie z reporterem Radia ZET Jackiem Czarneckim.

Elżbieta Witek dla Radia ZET: Będziemy zajmować się tą sprawą

- Nie pierwszy raz poseł Braun wypowiada takie podobne, skandaliczne słowa. Wiem, że odbyła się już komisja regulaminowa, bo pan poseł odwołał się od decyzji o wykluczeniu przez marszałek Kidawę-Błońską z posiedzenia Sejmu. Bardzo dziękuję pani marszałek, że tak zareagowała, bo tak trzeba było zareagować - dodała Witek.

- Odbyła się komisja regulaminowa. Przed chwilą otrzymałam informację, że negatywnie zaopiniowała odwołanie posła Brauna. O godzinie 21.00 mamy jeszcze prezydium i też tą sprawą będziemy się zajmować - zapowiedziała marszałek Sejmu.

