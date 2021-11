Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że zwołała nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, które odbędzie się we wtorek 9 listopada. Posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Wcześniej wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że Sejm zbierze się o godz. 16.

Witek w swym orędziu dotyczącym kryzysu na granicy z Białorusią skrytykowała przywódcę tego kraju Aleksandra Łukaszenkę. Stwierdziła, że naraża on życie i zdrowie migrantów, by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. - To trzeba jednoznacznie potępić. Aleksandr Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia - zauważyła Witek.

Elżbieta Witek wygłosiła orędzie ws. kryzysu na granicy

Witek przypomniała, że hybrydowe działania Alaksandra Łukaszenki trwają od wiosny tego roku, a w ich wyniku gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską. Dodała, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. takich prób.

Zapewniła, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz. - Na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowych funkcjonariuszy oraz odpowiednie siły w celu zapewnienia ochrony granicy Rzeczpospolitej i Unii Europejskiej. Funkcjonariuszy Straży Granicznej wspiera w działaniach ponad 12 tys. żołnierzy oraz policjantów. W gotowości są Wojska Obrony Terytorialnej. Od początku kryzysu współpracujemy w ramach sojuszy i mamy deklaracje wsparcia i pomocy. Obrona granicy jest naszym priorytetem. Będziemy w tym nieugięci i skuteczni - podkreśliła marszałek.

Witek stwierdziła, że obecna sytuacja jest testem dla całej klasy politycznej. - Są takie momenty w życiu naszego narodu, gdzie musimy zapomnieć o politycznych interesach, animozjach, sporach i w duchu jedności oraz solidarności zadbać o interes naszego kraju. Musimy wspólnie zatroszczyć się o suwerenność Polski. Bezpieczeństwo Polaków jest naszym wspólnym najważniejszym obowiązkiem. W obliczu zewnętrznego zagrożenia tylko to ma znaczenie - powiedziała marszałek Sejmu.

Konferencja marszałek Sejmu Elżbiety Witek 8 listopada na żywo

W okolicy Kuźnicy duża grupa uchodźców próbowała w poniedziałek przedostać się do Polski. W BBN w poniedziałek po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON.

Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich białoruskie służby.

Po południu Kancelaria Sejmu podała, że o godz. 20 na antenie Telewizji Polskiej wyemitowane zostanie wystąpienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Kancelaria nie zdradziła, czego będzie dotyczyć.

Prawdopodobnie jednak we wtorek zwołane zostanie specjalne posiedzenie Sejmu. Taką informację przekazał na Twitterze szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. O 18.00 w tej sprawie zebrało się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. - We wtorek o godz. 16 zbierze się Sejm. Na posiedzeniu posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji na granicy Polski z Białorusią - potwierdziła po posiedzeniu prezydium Sejmu wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z KO.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Roszak/oprac. AK