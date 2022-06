"Przychodzę z projektem ustawy, który dostosowuje prawo do rzeczywistości waszych córek"

Projekt komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Legalna aborcja bez kompromisów” to program naprawczy, wprowadzający standardy obowiązujące w cywilizowanych krajach, zawierający regulacje oparte na nauce, jaką jest medycyna - powiedziała w środę w Sejmie Marta Lempart.

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart przedstawiła obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych. Akcentowała, że reprezentuje ponad 200 tys. osób, które złożyły swój podpis pod projektem "wprowadzającym standardy ochrony zdrowia na wzór tych, które obowiązują w cywilizowanych krajach”.

Lempart: projekt "Legalna aborcja bez kompromisów" to program naprawczy

- Przychodzę do państwa z projektem ustawy, która zmienia prawo tak, żeby odpowiadało europejskim i światowym standardom w dziedzinie ochrony życia i zdrowia kobiet. Przychodzę z projektem ustawy, który dostosowuje polskie prawo do rzeczywistości, w jakiej wszystkie i wszyscy żyjemy, rzeczywistości naszej i rzeczywistości waszej, w tym waszych córek, sióstr, żon, matek i koleżanek – mówiła.

- Przychodzę z projektem ustawy, której regulacje wynikają wyłącznie z twardych danych, które są oparte wyłącznie na faktach. Ustawy, która jest oparta na tym, na czym powinna być oparta – na nauce, jaką jest medycyna. Przychodzę z projektem ustawy, która nie tylko jest zgodna z konstytucją, ale usuwa z obrotu prawnego regulacje sprzeczna z konstytucją, niezgodne z nauką, niezgodne z europejskimi i światowymi standardami – dodała.

Projekt, jak kontynuowała, usuwa "skutki ostatnich pozakonstytucyjnych działań zespołu pani magister (Julii-red.) Przyłębskiej, zasiadającego w dawnym budynku Trybunału Konstytucyjnego”. - Przed wami wszystkimi wielka szansa zrobienia czegoś zupełnie zwyczajnego, normalnego, oczywistego. 66 proc. obywateli Polski popiera dostęp do legalnej aborcji do 12. tygodnia – mówiła.

- Ta nasza ustawa to jest po prostu program naprawczy, jeden z wielu, których potrzebujemy. To jest program naprawczy w zakresie ochrony zdrowia osób w Polsce. Wprowadza merytoryczny, naukowy i prawny standard ochrony zdrowia kobiet w zakresie dostępu do świadczenia medycznego, jakim jest aborcja – podkreśliła Lempart.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl, Marta Rawicz