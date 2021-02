Marta Lempart chwali Platformę Obywatelską. "Usłyszała głos suwerena"

Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pozytywnie odniosła się w poniedziałek do stanowiska PO w sprawie aborcji. - Platforma Obywatelska usłyszała głos suwerena [...]. To jest zwycięstwo wszystkich ludzi, którzy protestowali na ulicy - oceniła aktywistka.

Marta Lempart w poniedziałek na antenie TVN24 skomentowała stanowisko PO ws. aborcji. Platforma opowiedziała się za "zagwarantowaniem każdej Polce znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej prawa do podjęcia przez nią — po konsultacji z psychologiem i lekarzem — indywidualnej decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży do 12. tygodnia w bezpiecznych medycznie warunkach". W uchwale zarządu jest także mowa o konieczności zagwarantowania przez państwo powszechnego dostępu do edukacji seksualnej, bezwarunkowej, bezpłatnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej, badań prenatalnych finansowanych przez państwo, bezpłatnego leczenia niepłodności metodą "in vitro" oraz systemowego wsparcia finansowego i medycznego w przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością.

Marta Lempart odniosła się do tej zmiany pozytywnie. Zastrzegła jednak, że jej bliższy jest model kanadyjski. - Największa partia opozycyjna w Polsce zajęła stanowisko za legalną aborcją, ja się z tego cieszę. Mogę być niezadowolona z tego, jakie to jest stanowisko, ale to, że Platforma Obywatelska opowiedziała się za legalizacją, to jest zwycięstwo wszystkich ludzi, którzy protestowali na ulicy - oceniła działaczka. - To mi przypomina taką sytuację z argentyńskiego parlamentu, kiedy jedna z deputowanych mówiła <<jeżeli chcecie usłyszeć głos swojego suwerena, otwórzcie okno, on jest tam na zewnątrz>>, bo tam trwała wielka demonstracja. Platforma Obywatelska usłyszała głos suwerena - zaznaczyła Lempart. Jak dodała, PiS tego głosu nie potrafi usłyszeć. - Przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie możemy mieć do tego, co Platforma zaproponowała, to jest wielki krok i to jest nasze wielkie zwycięstwo, bo teraz wiemy kto jest za zakazem, a kto jest za legalizacją aborcji w Polsce - stwierdziła liderka Strajku Kobiet.

Marta Lempart chwali Platformę Obywatelską. "Usłyszała głos suwerena"

Skrytykowała przy tym postawę lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który - według niej - pozostał zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji. - Jeszcze niedawno mówił w kampanii na wiosnę, że nie zmienił zdania, że dalej uważa tak samo. Pan Hołownia mówił, że celem każdego człowieka powinno być dążenie do tego, żeby prawo państwowe było zgodne z prawem bożym. Jest w tym konsekwentny i nie wycofał się nigdy z bycia osobiście, prywatnie, jak on to mówi, zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji - powiedziała Lempart. Hołownia opowiedział się kilka dni temu w rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia za referendum w sprawie aborcji. Jak mówił, jeszcze w tej kadencji Sejmu należy przywrócić obowiązujący od 1993 roku tzw. kompromis aborcyjny. Następnym krokiem byłoby zorganizowanie panelu obywatelskiego, który przygotuje pytania referendalne. Samo referendum - według Hołowni - miałoby zostać przeprowadzone w nowej kadencji Sejmu, po wyborach w 2023 r.

Marta Lempart pytana o plany na najbliższą przyszłość, poinformowała, że 8 marca Strajk Kobiet organizuje ogólnopolską akcję pod hasłem "Dzień Kobiet bez kompromisu". Oprócz tego OSK planuje rozmowy ze "wszystkimi, którym dolega rząd PiS", tak by w czerwcu zebrać ich we wspólnej, wolnościowej inicjatywie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP