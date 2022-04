Krwawe masakry, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze, zasługują na nazwanie ich po imieniu: to jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Wezwał liderów państw UE do "zdecydowanych działań, które złamią machinę wojenną Putina".

Masakra w Buczy wstrząsnęła cywilizowanym światem. Na ulicach podkijowskiego miasta, wyzwolonego z rąk Rosjan, Ukraińcy znaleźli setki porozrzucanych ciał, w tym ze związanymi rękami. Mówi się o nowej "Srebrenicy", w nawiązaniu do ludobójstwa z wojny bałkańskiej w latach 90.

Na zbrodnie w Ukrainie zareagował po raz kolejny premier Mateusz Morawiecki. - Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze. Potrzebne są zdecydowane sankcje, które złamią machinę wojenną Putina, inaczej kolejni niewinni ludzie będą umierać – mówił szef rządu w poniedziałek 4 kwietnia na konferencji prasowej.

Morawiecki o masakrze w Buczy. "Musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa"

- Tworzy się mapa ludobójstwa XXI wieku. Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO i UE - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej zauważył, że rosyjska agresja nie jest wyjątkiem przy pracy. - To samo jądro faszystowskiego systemu rosyjskiego. To jest reguła. Rosja posługuje się agresją jako zasadą swojej polityki - mówił premier. Zwrócił uwagę, że w listopadzie ostrzegał liderów europejskich przed rosyjskimi zamiarami. - Mówiłem, że tworzone są listy proskrypcyjne. Mówiłem, że planowane są czystki. Pokazywałem mechanizmy, w jaki Rosjanie będą to robić. Dzisiaj to się dzieje - zaznaczył Morawiecki.

Zapowiedział, że rząd Polski zaproponuje powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa w miastach na Ukrainie. Morawiecki dodał, że zbrodnie rosyjskie na Ukrainie są wyjątkowe. - Wniosek jest taki, że Rosja jest już dzisiaj państwem totalitarno-faszystowskim. Musimy je razem powstrzymać w ramach NATO, w ramach UE. To właśnie od narzuconych sankcji zależy skuteczność powstrzymania machiny wojennej Putina. Zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona, we właściwy sposób opisana i udokumentowana - stwierdził premier.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Mikowski, Grzegorz Bruszewski