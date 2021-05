Mateusz Morawiecki: Czesi zgodzili się wycofać wniosek do TSUE

Jesteśmy bliscy porozumienia; Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek skierowany do TSUE; porozumienie zakłada wieloletnie projekty współfinansowane przez stronę polską - poinformował premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z premierem Czech ws. kopalni Turów.

"Dzisiaj spotkałem się z premierem Republiki Czeskiej, panem Andrejem Babiszem; wcześniej byłem już na Dolnym Śląsku i ustaliłem, w jaki sposób można prowadzić negocjacje ze stroną czeską. Potwierdziłem kierunek tych negocjacji z panem premierem Babiszem i te negocjacje dzisiejszego wieczoru się odbyły" - powiedział szef polskiego rządu.

Czesi zgodzili się wycofać wniosek do TSUE

"Mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro - współfinansowanie tych projektów przez stronę polską" - dodał Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP