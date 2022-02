Koniec sporu o Turów. Premier Morawiecki: Umowa podpisana

Premierzy Polski i Czech podpisali umowę, która kończy spór o funkcjonowanie kopalni Turów. Informację podał szef polskiego rządu na Facebooku.

Jako pierwszy podpisanie umowy skomentował premier Czech Petr Fiala. – Podpisaliśmy umowę między rządami Czech i Polski w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. To sukces, udało się nam usunąć przeszkodę w stosunkach między naszymi krajami – powiedział Fiala.

Umowa ws. Turowa podpisana. Co z naliczonymi karami?

Dodał, że ma nadzieję, że będzie to "krok naprzód w naszych relacjach". – Toczyliśmy intensywne rozmowy, mające jeden cel – osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla naszych obywateli, które umożliwi nawiązanie do relacji między Polską a Czechami, jakie mieliśmy przed sprawą Turowa – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej w Pradze premier Czech Petr Fiala.

Wyjaśniając jej szczegóły, Fiala zaznaczył, że umowa z Polską zakłada, że "powstanie bariera zapobiegająca odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne".

Polska ma wypłacić 45 milionów euro odszkodowania dla Czech. Co natomiast z wypłaceniem kar naliczanych po wyroku TSUE (0,5 mln euro za każdy dzień funkcjonowania po jesiennym wyroku Trybunału)? – Ten problem znika wraz z wycofaniem skargi przez Republikę Czeską – powiedział premier Morawiecki. W dalszej części wspomniał, że strona polska została potraktowana przez organy unijne niesprawiedliwie.

- Po półrocznym z okładem okresie przymrożenia polsko-czeskich relacji na poziomie Rady Europejskiej znowu będziemy mówili w kluczowych dla Polski sprawach jednym głosem. Czekamy, aż Republika Czeska wycofa skargę z TSUE – mówił z kolei premier Polski Mateusz Morawiecki. Liczy, że stanie się to jeszcze w czwartek, najpóźniej w piątek 4 lutego. Premier Czech Petr Fiala zaznaczył, że warunkiem wycofania skargi z TSUE jest przelew środków w ramach ugody. - Kiedy zostaną przelane, wtedy Czechy wycofają skargę - powiedział.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego. Czesi wskazali, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody, do tego jej funkcjonowanie generuje hałas i pył.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklarował, że nie zamierza płacić kary.

RadioZET.pl/PAP