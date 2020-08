Mateusz Morawiecki na antenie Radia Wrocław apelował przed weekendem o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, w tym o zakrywanie ust i nosa w przestrzeni zamkniętej. - Całe społeczeństwo musi rozumieć, jak ważna jest dyscyplina. Jednym z głównych rozsadników koronawirusa są wesela. Tam po godzinie zdejmujemy maseczki i zapominamy o wszystkich zasadach, a tak być nie powinno - mówił Morawiecki, dodając, że jeśli uda się zachować dyscyplinę, będzie mniejsze prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych obostrzeń. Do miejsc, w których tę dyscyplinę należy – zgodnie z rozporządzeniem rządu PiS - zachowywać, są też sklepy czy kina. I to właśnie do kina premier udał się kilka godzin później.

Zdjęcia z seansu filmu "Okruchy wolności" Alicji Grzymalskiej opublikowała Kancelaria Premiera, wywołując tym samym falę oburzenia w sieci. Internauci błyskawicznie wytknęli rządzącym, że w kinie nie tylko nie zachowano wymaganego dystansu, ale też, że wielu widzów nie założyło maseczek czy przyłbic. Wśród tych, którzy zapomnieli o zasłonięciu nosa i ust byli premier Mateusz Morawiecki i szef jego kancelarii Michał Dworczyk.

Przypomnijmy przy tym, że na początku sierpnia restrykcje związane z zakrywaniem ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach publicznych zostały zaostrzone, a zwolnione z obowiązku noszenia np. maseczki są już tylko nieliczni. - Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, oraz biorąc pod uwagę opinie lekarzy, którzy nie widzą istotnych przeciwwskazań do noszenia masek, zdecydowaliśmy się, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny – mówił wtedy były już wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Morawiecki bez maseczki w kinie. Internauci komentują

Nie dziwi więc fakt, że zdjęcie przedstawicieli rządu w kinie bez maseczek wywołało takie oburzenie. "Niewolnicy w maskach, panowie bez" – czytamy w komentarzach. „Czy was przepisy nie obowiązują? Te przepisy, które sami wprowadziliście i za których przestrzeganie państwo karze zwykłych obywateli?”, „Takie zachowania na pewno skłonią ludzi do przestrzegania zasad: maseczki + social dystans”, „Morawiecki bez maski, bo to przekaz podprogowy, mówi jedno a robi coś zupełnie przeciwnego. Bierzmy przykład z premiera” – piszą internauci.

Przypomnijmy, że premier Morawiecki zaliczył już podobną wpadkę. W maju równie szeroko komentowane były zdjęcia z wizyty w restauracji w Gliwicach, gdzie premier siedział przy jednym stoliku z trojgiem współpracowników. Również nie stosowali się wówczas do obowiązujących obostrzeń. Niedługo potem rzecznik rządu tłumaczył w TVN24, że „pan premier został przez swoje zaplecze źle poinformowany po prostu” i „nie miał świadomości”, jakie zalecenia obowiązują w restauracji.

