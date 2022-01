Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej. - Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi ws. kopalni w Turowie. Każdy polski dyplomata ma obowiązek dbać o polskie interesy - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Ambasador RP w Pradze Mirosław Jasiński udzielił wywiadu "Deutsche Welle", w którym był pytany m.in. czy spór o Turów uda się rozwiązać polubownie. Krótko nawiązał do kontekstu polsko-czeskiego sporu o przygraniczną kopalnię.

Premier odwoła ambasadora RP w Czechach. Za słowa o Turowie

Mówiąc o genezie sporu o Turów, Jasiński ocenił, że "to był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu – i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony". – W końcu podobne rzeczy zdarzały się i w Bełchatowie czy Koninie i nikt tam z tego nie robił afery – powiedział w DW.

Te kilka zdań sprawiło, że czołowi politycy PiS ruszyli z krytyką ambasadora. Dymisji domagali się poseł Janusz Kowalski i europoseł Anna Zalewska, oboje wspomnieli nawet o "zdradzie dyplomatycznej".

Wielu internautów nie kryje zdziwienia decyzją rządu PiS. "Ci, którzy dopuścili do hecy z Turowem, nie dbali o polskie interesy. To nie tylko konflikt z sąsiadem, co podważa nasze aspiracje jako lidera regionu, ale także zabezpieczenie przed TSUE (którego można było uniknąć) i niezamknięcie sprawy do dziś", "w polskim interesie leży jak najszybsze przyznanie się do błędu i podpisanie porozumienia. Nie chcę być w waszej skórze, gdy będzie rozliczana wasza kryminalna wręcz niekompetencja" - przytaczamy jedynie kilka wpisów z Twittera.

Mirosław Jasiński oficjalnie objął urząd ambasadora RP w Pradze 20 grudnia ubiegłego roku. W placówce dyplomatycznej RP w Pradze nie było ambasadora od czerwca 2020 r., gdy prezydent Andrzej Duda odwołał ze stanowiska, w związku z zarzutami o mobbing pracowników, Barbarę Ćwioro.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Dąbkowska-Pożyczka/Twitter