Na Radzie Europejskiej zaproponuję, żeby wszystkie loty UE-Białoruś zostały wstrzymane – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu ocenił, że zmuszenie do lądowania samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie to akt państwowego terroryzmu ze strony Białorusi.

Raman Pratasiewicz, opozycyjny aktywista i założyciel kanału Nexta, został aresztowany przez białoruskich funkcjonariuszy w Mińsku po bezprecedensowym zmuszeniu do lądowania samolotu, którym leciał z Aten do Wilna. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował Białoruskie władze i zapowiedział, że na Radzie Europejskiej będzie się domagał wstrzymania wszystkich lotów między Białorusią a Unią Europejską.

Morawiecki: Na Radzie Europejskiej zaproponuje wstrzymanie lotów z UE na Białoruś

Mateusz Morawiecki nazwał działanie władz Białorusi „rządowym terroryzmem”. Przypomniał, że w niedzielę lecący z Grecji do Wilna samolot linii lotniczych Ryanair "został przechwycony pod pozorem fałszywego alarmu". Morawiecki przyznał, że pomimo iż strona polska w kwestii tego przechwycenia nie ma "stuprocentowych informacji", to według niego "doszło do przymusowego lądowania na terytorium Białorusi". – Zrobiono tak dlatego, żeby aktywnie działającego na rzecz wolności, demokracji, społeczeństwa białoruskiego i państwa białoruskiego, pana Ramana Pratasiewicza aresztować – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w odpowiedzi „na akt międzynarodowego terroryzmu, niebywałego terroryzmu państwowego ze strony Białorusi”, na Radzie Europejskiej zaproponuje, aby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę zostały wstrzymane. Premier zaznaczył, że nowe sankcje obowiązywałyby do czasu, aż Pratasiewicz zostanie uwolniony.

- Będę wnioskował o daleko idące sankcje, żeby skończyły się bezprawne akcje terroryzmu białoruskiego państwa wobec niewinnych ludzi - podsumował premier.

RadioZET.pl/Kancelaria Premiera/PAP.pl/oprac. AK