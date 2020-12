Premier Mateusz Morawiecki podkreślił już po szczycie unijnym, że rządy Polski i Węgier osiągnęły sukces w negocjacjach budżetu UE i koronafunduszu na czas odbudowy gospodarek po pandemii koronawirusa . Wcześniej twardo opowiadały się za wetem, podczas gdy pozostałe 25 państw nie dostrzegło problemów z mechanizmem praworządności.

- Mieliśmy problem niejednoznaczności. Baliśmy się tego, że będą one traktowane arbitralnie, by zabierać krajom środki, jeśli nie spodoba się to Brukseli – powiedział Mateusz Morawiecki.

Morawiecki i Orban zachwalają unijny kompromis. "Współpraca była wspaniała"

W dalszej części chwalił współpracę z premierem Węgier. - Ta współpraca była wspaniała, to zaszczyt, że mogliśmy współpracować razem – mówił Orbanowi premier Morawiecki.

Węgier nie pozostał Morawieckiemu dłużny. - Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Uratowaliśmy jedność UE. Dyskusja była szersza, nie dotyczyła jedynie praworządności. Pytanie było o jądro władzy UE, czy są nimi organy w Brukseli, czy państwa członkowskie. Nie pamiętam tak trudnych negocjacji, a jestem w polityce międzynarodowej 30 lat – mówił Viktor Orban.

Mówił, że wraz z szefem rządu PiS odrzucili próby szantażu przez Brukselę. - Jeżeli jakikolwiek kraj zostanie oskarżony o łamanie praworządności, to wchodzi art. 7, inne mechanizmy (doprowadzające do odebrania funduszy) mogą wejść, ale dopiero później.

Chwalił premiera Morawieckiego, za przewodzenie grupie Wyszehradzkiej. Zaznaczył, że porozumienie musi zatwierdzić Parlament Europejski i parlamenty każdego z krajów członkowskich UE.

RadioZET.pl/PAP