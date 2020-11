"Premier naraża się na Trybunał Stanu". Tak twierdzi były sędzia TS

Mateusz Morawiecki naraża się na Trybunał Stanu – twierdzi były sędzia TS, mec. Roman Nowosielski.

Przedstawiciele rządu mówią wprost, że niepublikowanie ustawy wiąże się z błędnie przyjętą przez PiS poprawką Senatu. Rozszerza ona zakres osób uprawnionych do uzyskania dodatku za walkę z Covid-19. PiS chciał, żeby objął on tylko medyków delegowanych przez wojewodę, ale ostatecznie sam przyjął poprawkę dającą ten dodatek wszystkim, których praca jest związana z walką z pandemią. Teraz Sejm próbuje ustawę znowelizować, bo rządzący są przekonani, że podwyżki dla wszystkich medyków rozsadzą finanse państwa.

Mecenas Roman Nowosielski w rozmowie z Radiem ZET zwraca uwagę, że premier ma obowiązek niezwłocznie opublikować ustawę w Dzienniku Ustaw.

Czas dawno minął, bo przyjmuje się, że niezwłocznie oznacza maksymalnie siedem dni mec. Roman Nowosielski

Jeśli minęło już ponad siedem dni, to żadna dyskusja tu nie wchodzi w rachubę. Premier naraża się na postawienie przed Trybunałem Stanu za tak zwany delikt konstytucyjny, czyli niewykonywanie przepisów Konstytucji bądź ustaw. Przepis jest kategoryczny i mówi wyraźnie, kto jest odpowiedzialny za publikację określonych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw - dodaje Roman Nowosielski.

Mateusz Morawiecki naraża się na Trybunał Stanu - twierdzi były sędzia TS

Zdaniem mecenasa Nowosielskiego zarówno niepublikowanie ustawy covid-owej, jak i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to efekt lekceważenia przez lata instytucji Trybunału Stanu.

Traktowało się go jako nigdy nieużyty kwiatek przy kożuchu, bo było ciche porozumienie polityczne, że nikogo nie będziemy stawiali przed Trybunałem Stanu. Po prostu. Albo, że będziemy tak długo przeciągali sprawę, aż ona sama się umorzy. Bo do tej pory, poza jedną aferą, nikt przed trybunałem nie stanął. I to jest rzecz, która psuje państwo w sposób straszny. Jest przez to generalne poczucie nieodpowiedzialności wśród tych, którzy podejmują decyzje - mówi Roman Nowosielski.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje opublikować ustawę covid-ową dopiero wtedy, gdy zostanie ona znowelizowana, czyli kiedy przejdzie poprawka zawężająca krąg osób uprawnionych do specjalnego dodatku. Stać się to może nawet dopiero w grudniu, bo nowa wersja ustawy musi jeszcze przejść przez Senat, Sejm i Prezydenta RP.

RadioZET/RadioZET.pl