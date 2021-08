Mateusz Morawiecki odniósł się do trudnej sytuacji Polaków i Afgańczyków współpracujących z RP na konferencji prasowej w centrum dystrybucyjnym firmy Dino. Wydarzenie było poświęcone promocji założeń Polskiego Ładu.

W obliczu nagłych zmian w Afganistanie, opanowanym w całości przez talibów, polskie władze zwlekały z wysłaniem samolotu do Kabulu. W poniedziałek po południu premier zapowiedział wysłanie samolotu, by na jego pokładzie ewakuowali się Polacy oraz współpracujący z nimi Afgańczycy, obawiający się represji talibów.

Premier o współpracownikach Polaków w Afganistanie. "Rozpierzchli się"

Wcześniej, na konferencji prasowej, premier nie był tak optymistyczny co do planu ewakuacji. – Sytuacja uległa tam bardzo dynamicznej zmianie, wszystkie kraje wycofują swoich przedstawicieli, ambasady, pracowników, a także współpracowników afgańskich, którzy przez rok, dwa, dziesięć lat czasami pomagali jako tłumacze, przewodnicy w poruszaniu się po tym trudnym kraju, jakim jest Afganistan. Oczywiście Polacy, my, Polska dbamy o tych, którzy nam wówczas pomagali, którzy pracowali dla nas – zapewnił szef rządu.

Po chwili dodał: "Ci, którzy tam z nami współpracowali, rozpierzchli się. Jesteśmy gotowi ich przyjmować, poszukiwać, pomóc im tak szybko, jak to będzie możliwe" - powiedział Morawiecki. Nawiązał również w ironiczny sposób do likwidacji ambasady RP w Afganistanie przez szefa polskiego MSZ w 2014 roku, Radosława Sikorskiego.

"Zupełnie nie pasuje", "Musimy rozpierzchnąć ten rząd"

Były ambasador RP w Afganistanie oraz żołnierz ocenił, że premierowi nie wypadało ocenić w tak powierzchowny sposób zachowania Afgańczyków współpracujących z Polską w ramach misji NATO. "Zważywszy na sytuację w Kabulu, gdzie dochodzi do pierwszych aktów przemocy wobec współpracowników Zachodu, faktycznie oczekujący na pomoc #nasiAfgańczycy mogli wybrać ucieczkę z miasta. Ale słowo «rozpierzchli» zupełnie nie pasuje do dramatu ich sytuacji" – napisał na Twitterze Piotr Łukasiewicz.

Opozycyjni politycy stawiają sprawę słów premiera znacznie ostrzej. "Nie «rozpierzchli się». Czekają na pilną pomoc!" – napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Niemcy, Ukraina i Czechy w ostatnich godzinach wysłały samoloty do Kabulu w celu ewakuacji swoich obywateli i ich afgańskich współpracowników. Według Morawieckiego w przypadku Polski było to niecelowe, gdyż Afgańczycy współpracujący z Polakami «rozpierzchli się»" – napisał z kolei b. premier z SLD Leszek Miller.

"Musimy rozpierzchnąć ten rząd, zanim zniszczą nam państwo do końca" - podsumował bez ogródek Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej.

RadioZET.pl