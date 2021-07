Morawiecki obiecuje wyższe płace i emerytury w Polskim Ładzie. "Nasza droga"

Mateusz Morawiecki wystosował specjalny list do czytelników "Super Expressu". Na łamach dziennika premier zapowiedział wdrożenie szeroko omawianego od wielu tygodni przez PiS Polskiego Ładu.

Pierwsze rozwiązania miałyby pojawić się od początku 2022 roku. Premier wyliczył, co znajdzie się w Polskim Ładzie i na co konkretnie mogą liczyć polskie rodziny.

Mateusz Morawiecki w "SE": "To nasza droga do europejskiego standardu życia"

"Wyższe zarobki, bezpieczna przyszłość polskich rodzin, godne emerytury i dobry klimat dla rozwoju polskich firm. To hasła, które przez lata brzmiały jak naiwne marzenia. Dziś wreszcie jesteśmy blisko, by te marzenia stały się rzeczywistością. Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia" - napisał szef rządu. Zapowiedział, że plan "odbicia po pandemii" jest gotowy, a rządzący wiedzą, jak go zrealizować.

Morawiecki pisze, że: "Polski Ład to szansa na zbudowanie autentycznej klasy średniej. Nie dla wybranych, ale dla jak najszerszej grupy Polaków; dla tych, którzy mieszkają nie tylko w dużych miastach, lecz także w Polsce lokalnej – miasteczkach średniej wielkości i wsiach".

Z myślą o nich wprowadzamy kwotę wolną od podatku w wysokości aż 30 tys. zł. Skorzysta na tym przeszło 18 mln Polaków. Podatku od emerytury do 2,5 tys. zł nie zapłacą też emeryci. Co miesiąc dostaną więcej pieniędzy na rękę. Kontynuujemy wsparcie dla polskich rodzin. Dzięki Polskiemu ładowi będzie ich stać na własny dom czy mieszkanie. A nasze dzieci będą uczyć się w wyremontowanych i lepiej wyposażonych szkołach. To wielka inwestycja w ich przyszłość premier Mateusz Morawiecki w "SE"

Zapowiedział, że w Polsce ruszą inwestycje w nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora, a w kilka lat nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 7 proc. PKB. "To zapowiedź dekady rozwoju i szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej" – podsumował Morawiecki.

RadioZET.pl/Se.pl