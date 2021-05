Szef NIK Marian Banaś zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę ws. możliwego popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego przy zlecaniu przygotowań wyborów korespondencyjnych. Szef rządu odniósł się do działań NIK: "Uważam, że zachowaliśmy się właściwie" - podsumował premier.

Premier Mateusz Morawiecki, szef jego kancelarii Michał Dworczyk oraz dwóch ministrów (Jacek Sasin oraz Mariusz Kamiński) mieli złamać prawo przygotowując wybory kopertowe w maju 2020 roku – wynika z raportu NIK. Izba wystosowała kolejne zawiadomienia do prokuratury.

We wtorek szef Izby Marian Banaś przekazał, że dotyczą one najważniejszych osób w państwie, na czele z premierem. Mateusz Morawiecki odniósł się do tej sprawy.

Premier o zawiadomieniu prokuratury przez NIK. "Zachowaliśmy się jak trzeba"

"Uważam, że ja jako premier, szef Kancelarii Premiera i ministrowie zachowaliśmy się właściwie, tak jak trzeba, aby wybory zostały przeprowadzone" – skomentował krótko zawiadomienie NIK Morawiecki. Według premiera, gdyby nie on i jego ministrowie nie próbowali organizować wyborów korespondencyjnych, to byłyby oskarżenia, że nic nie zrobił, aby wybrać prezydenta w konstytucyjnym terminie.

Według stanowiska NIK, premier, wydając dwie decyzje administracyjne, dokonał tego "bez podstawy prawnej". Z kolei zawiadomienia w sprawie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego dotyczą niedopełnienia obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez premiera w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych.

Wcześniej do sprawy odniósł się ze strony rządu jego rzecznik, Piotr Mueller. "Wszystkie decyzje o rozpoczęciu przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem; premier i szef KPRM stali na straży realizacji przepisów konstytucji" - podkreślił rzecznik rządu. W sprawie pojawił się komentarz szefa MAP, Jacka Sasina.

