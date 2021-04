Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku specjalne nagranie, w którym podkreślił, że jesteśmy obecnie w najtrudniejszym momencie walki z pandemią. "Dlatego chciałbym zwrócić się do Państwa z apelem: pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny, wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wiem, jakie to trudne. Wiem, że wszyscy jesteśmy tą sytuacją już bardzo zmęczeni. Ale zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin i dla siebie. Przekonaliśmy się, że koronawirus może dotknąć każdego. Bez względu na wiek i stan zdrowia" - powiedział premier.

"Ten rok jest dla nas wszystkich lekcją pokory. Żyjemy w najbardziej rozwiniętej cywilizacji w dziejach, a jednak wobec wirusa wszystkie państwa okazały się bezradne i kruche. Ten rok był również lekcją pokory dla mnie. Rzeczywistość epidemiczna nie raz okazała się bardziej skomplikowana niż moje nadzieje" - podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki przeprasza Polaków: "Nie mogę cofnąć czasu". Wideo

Jak dodał w walce z pandemią "nie ma i nie było łatwych rozwiązań". "Ale nasz rząd bierze za nie wszystkie odpowiedzialność. Za te, które ochroniły nas przed pierwszą falą, za te, które pozwoliły uruchomić ponad 200 mld zł wsparcia dla firm i pracowników. Oraz za te, które pozwoliły uratować 6,5 miliona Polaków przed bezrobociem" - powiedział Morawiecki.

"Ale odpowiedzialność ponosimy również za te decyzje, które okazały się błędne. Przez ten rok wielokrotnie, jako Polacy, daliśmy sobie powody do dumy. Każdy, nawet najmniejszy gest solidarności to dobro, które do nas wróci. Żałuję, że postawy odpowiedzialności czasami zabrakło nam, jako politykom. Nie mogę cofnąć czasu, ale sam też bym dziś pewne kwestie opisywał inaczej. Dlatego dziś za te momenty chcę Państwa przeprosić z nadzieją, że ten gest pojednania będzie nam towarzyszył w nadchodzących, trudnych tygodniach" - dodał szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że jedyną drogą "ku normalności" jest program szczepień i przypomniał, że pierwszą dawkę szczepionki przyjęło już ponad 4 mln Polaków, a ponad 2 mln jest już całkowicie zaszczepionych.

"Życzę wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą zdrowych i bezpiecznych Świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. Wszystko jest w naszych rękach" - dodał szef rządu.

RadioZET.pl/ Facebook/ PAP