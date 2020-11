Internauta zakpił z Morawieckiego na Facebooku. Premier: "Wyczuwam ironię"

Mateusz Morawiecki podczas sesji Q&A na Facebooku został zapytany przez pana Szymona o to, ''czy premier będzie na żywo losował kubeczki ze scenariuszami lockdownu''. - No tutaj też czuję i wyczuwam ironię - odpowiedział premier. Kontynuując wątek dotyczący lockdownu stwierdził, że wszystkie działania rządu są poprzedzane analizami.

- Proszę mi wierzyć, że wszystkie nasze decyzje są poprzedzane bardzo głębokimi analizami i wieloma dyskusjami zarówno z gronem ekspertów, ekspertami od gospodarki, samorządowcami, przedsiębiorcami, z pracownikami, ale także przede wszystkim z epidemiologami i specjalistami od epidemii - powiedział Morawiecki.

Premier zapewnił, że jest to jedyny obszar dający bazę argumentów do wprowadzania nowych obostrzeń w Polsce. Pod postem opublikowanym na Twitterze Kancelarii Premiera internauci skrytykowali słowa Morawieckiego: ''Nie ma żadnych danych wskazujących na to, że działające już od kilku tygodni na pół gwizdka galerie są siedliskiem zakażeń. PiS doprowadza gospodarkę do ruiny'', ''Kim są eksperci? Dlaczego analizy są tajne?'', ''W sumie te ich decyzje to są takie jak oni by je losowali''.

Koronawirus w Polsce wciąż nie słabnie, a nasz kraj jest o krok od narodowej kwarantanny. W czwartek 5 listopada padł rekord zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 27 143 przypadkach wirusa SARS-CoV-2. Zmarło 367 chorych.

RadioZET.pl/KPRM