Premier Mateusz Morawiecki gościł w sobotę w ramach objazdu po Polsce w Łowiczu. Spotkał się z mieszkańcami tego miasta, promował wśród nich założenia wielkiego planu inwestycyjnego PiS.

"Piękny Łowicz słynie na całą Polskę ze swoich tradycji rękodzielniczych i ludowych strojów. Dziś pokazał to, co ma najpiękniejszego!" - napisał później Morawiecki na Facebooku. Do wpisu dołączył też kilka zdjęć z wizyty.

Mateusz Morawiecki zachwala Polski Ład w Łowiczu i Zgierzu. "Bilet do życia na poziomie Zachodu"

"Dziękuję za wspaniałe przyjęcie i równie dobrą i merytoryczną dyskusję o naszym wspólnym planie, jakim jest Polski Ład" - dodał szef rządu. Morawiecki w trakcie spotkania z mieszkańcami Łowicza podkreślał, że Polski Ład to bilet do życia na poziomie Zachodu, ale według polskich zasad. Jak dodał, marzenia Polaków "są dla rządzących drogowskazem wytyczającym drogę rozwoju gospodarczego kraju".

Morawiecki odwiedził też Zgierz, inne z miast w województwie łódzkim. Zachwalał jego perspektywy, pod kątem przyszłości zawodowej ludzi młodych. Powołał się na 15 mln zł przeznaczonych na rewitalizację Domów Tkaczy. "Zgierz to miasto o ogromnych perspektywach, przyciąga inwestorów, a to oznacza nowe miejsca pracy. To przykład tego, jak działa i ma działać Polski Ład w swoim programie inwestycyjnym" - zaznaczył.

Premier pokreślił dalej, że tym, co podnosi perspektywy rozwoju, produktywność jest tworzenie miejsc pracy, które "jest w centrum Polskiego Ładu". Wspomniał też o tym, że w tym regionie powstał dobry splot tras: S14, S8, A1, A2, co wpływa na to, że miejsce przyciąga inwestorów.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego założenia to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), czy możliwość budowy domu do 70 mkw. bez wielu dotychczasowych formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

fot. PAP/Roman Zawistowski, Premier w Łowiczu, 10.07.2021

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP